Kunstfahrt zur Kunsthalle Weishaupt

Der Kunstkreis 84 Riedlingen plant seine nächste Kunstfahrt am Samstag, 24. Oktober, nach Ulm in die Kunsthalle Weishaupt zur Ausstellung „Intermezzo“. Gefahren wird mit dem Zug. Anmeldung bei der mitveranstaltenden Volkshochschule Donau-Bussen ist notwendig bis spätestens Mittwoch, 7. Oktober, unter Telefon 07371/7691 oder Mail info@vhs-donau-bussen.de. Die Teilnehmer werden über die Abfahrt am frühen Nachmittag unterrichtet. „In einer ebenso spielerischen wie spannungsreichen Präsentation treten bislang nie gezeigte Arbeiten mit beliebten Highlights aus der Sammlung Siegfried und Jutta Weishaupt in Dialog – ein heiteres und zugleich ernsthaftes Intermezzo“, wird die Ausstellung beschrieben. Medienübergreifend stünden sich Werke unterschiedlichster Künstler gegenüber, wodurch sich ein interepochales Wechselspiel der Ausdrucksformen und Materialien ergebe. Zu sehen sind unter anderem Werke von Robert Barry, Piero Dorazio, Maurizio Nannucci, Imi Knoebel, Jannis Kounellis, Robert Longo, François Morellet, Markus Oehlen, Roman Opalka, Mark Rothko, Andy Warhol, Julian Schnabel und Tom Wesselmann.