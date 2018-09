Kunstfahrt zur Dali-Ausstellung

Am Samstag, 29. September, bietet der Kunstkreis 84 Riedlingen in Kooperation mit der Volkshochschule Donau-Bussen eine Kunstfahrt zur großen Sommerausstellung im Schloss Achberg und zur Ausstellung „Dali – Leben und Werk“ in der Städtischen Galerie Überlingen an. Gestartet wird mit dem Bus um 8 Uhr auf dem Stadthallen-Parkplatz.

Mit Leo Pütz (1869 – 1940) und der Künstlergemeinschaft „Scholle“ stellt Schloss Achberg wichtige Vertreter der Malerei im frühen 20. Jahrhundert vor. Die in München gegründete Künstlergemeinschaft stand dem Jugendstil und dem Impressionismus nahe. Sie verstand sich als Sammelbecken junger Künstler, die neue Wege außerhalb des Ateliers verfolgten. Leo Pütz gilt heute als der wichtigste Vertreter dieser Gruppe. Zu sehen sind vor allem Porträts, Landschaften, Akte und Stillleben.

Salvador Dalí (1904 – 1989) zählt zu den populärsten und zugleich rätselhaftesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Die Überlinger Ausstellung ist die erste Dalí-Ausstellung in Süddeutschland seit fast 30 Jahren, die sich systematisch der Biografie und dem Werk von Dalí widmet und einen neuen Blick auf sein künstlerisches Schaffen und sein Leben wirft.

Er präsentierte sich gerne selber als Kunstfigur und Performance-Künstler. Das wird sicher auch in dem Vortrag deutlich, den die Kunsthistorikerin Barbara Honecker in Vorbereitung auf die Kunstfahrt nach Achberg und Überlingen am Donnerstag, 20. September, 19 Uhr, im Kaplaneihaus in Riedlingen hält.