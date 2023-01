Kunstfahrt zu Ausstellungen in Ravensburg

Mit einer Kunstfahrt ins Kunstmuseum Ravensburg zu den Ausstellungen „Carl Lohse – ein Maler des Expressionismus“ und „Von Angesicht zu Angesicht – zwei süddeutsche Sammlungen im Dialog“ startet der Kunstkreis 84 Riedlingen am Samstag, 28. Januar, sein Programm im neuen Jahr. Lohses Werk ist von kühnen Farbkombinationen und einer eindrücklichen Formreduzierung gekennzeichnet. Ausgewählte Klassiker der Sammlung Selinka treten in der zweiten Ausstellung mit weiteren hochkarätigen Arbeiten aus einer süddeutschen Privatsammlung in Dialog. Schwerpunkt bilden hier Landschafts- und Aktdarstellungen von Mitgliedern der Künstlergruppe Brücke, ergänzt durch Porträts von Alexey von Jawlensky. Abfahrt ist um 12.30 Uhr bei der Stadthalle, ab 20 Teilnehmer mit dem Bus, ansonsten in Privat-Pkw. Eine Anmeldung notwendig ist bis 20. Januar bei der Volkshochschule Donau-Bussen, Telefon 07371/7691 oder per Mail info@vhs-donau-bussen.de.