Kunst mal ganz anders

Malen auf großem Format, mit ganz großen Pinseln und anderer Farbe – so durfte die Lerngruppe 5b der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen den Kunstunterricht auf andere Weise erleben. Zusammen mit ihrer Lerngruppenleiterin Susanne Bochtler malten sie eine der beiden Schulleinwände für das Riedlinger Sommertheater 2022.

Zuerst wurden Ideen gesammelt, wie das Thema und der Titel des diesjährigen Stückes künstlerisch umgesetzt werden konnte. Gemeinsam kam man auf die Idee, zwei sich unterscheidende Bereiche zu gestalten. Die Seite der Armut, des Todes und Schreckens, vor der die Menschen früher und auch heute noch fliehen wollen. Ihr gegenüber die aufnehmende Seite, die neue Heimat Riedlingen. Dazwischen stellen Wellen das Meer und den Donaustrand dar. Beide Seiten sollen mit dem Friedenssymbol verbunden werden, auch als Mahnzeichen in unseren heutigen Zeiten.

Abwechselnd wurden in Kleingruppen dann die Ideen auf die Leinwand übertragen und farblich umgesetzt. Neu war das Malen in der Gruppe, als Gemeinschaft ein Werk zu erstellen. Das große Format und das größere Handwerkszeug stellten doch so manchen kleinen Künstler vor neue Herausforderungen. So mancher kleine Schüler der Joseph-Christian-Schule staunte nicht schlecht über die künstlerische Aktion im Eingangsbereich der Schule.

Mit dem letzten Pinselstrich können die Schüler der 5b sehr stolz auf ihre gelungene Gemeinschaftsarbeit sein. Kunst auch in diesem Format – macht Spaß!