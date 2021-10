Wieder einmal hat eine Bewerbung aus Riedlingen gezündet. Mit „Kultur im Gewächshaus“ wird im XXL-Gewächshaus der Gärtnerei Masetti der Kunst gefrönt. Bis zum Frühjahrsbeginn 2022 kann an jedem Samstag der Woche Kultur erlebt und (mit-)gemacht werden. Eröffnet wurde die Aktion mit einem Vernetzungsabend zum Thema Wolle, an dem aus löchrigen Socken kultige Lieblingsstücke wurden. Am Samstag tritt als Kanzelprediger Michael Skuppin aus Bad Saulgau auf.

Elf Pilotprojekte

Das Angebot ist charmant: Kulturschaffende, Kulturakteure und Kulturfreundinnen tun sich zusammen und finden neue Räume für die Kultur an ihrem Ort. Im Programm „FreiRäume“ des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg werden in zunächst elf Pilotprojekten Kultur- und Begegnungsorte in ländlichen Gemeinden gefördert, weitere Projekte starten nächstes Jahr.

Überwintern der Kultur

Für Riedlingen ist das Überwintern der Kultur in Zeiten von Corona als gemeinsames Thema gesetzt. Neben dem Masetti-Gewächshaus können auch private Gärten und Blumengeschäfte nach diesem Vorbild zu Kultur- und Begegnungsorten werden. Die Regie des Projekts übernimmt das Literaturnetzwerk Oberschwaben (LiO) in Zusammenarbeit mit der Werner Dürrson-Stiftung. Das LiO-Netzwerk hat sich seit der Gründung im Jahr 2018 schon mit mehreren innovativen Veranstaltungsformaten in Riedlingen und Umgebung vorgestellt, so mit dem „Marienland“ schreibender Frauen, dem Erarbeiten geführter Dorfgeschichten oder erlebnisreicher Sommerferienprogramme für Kinder.

Weitere Mitmacher gesucht

„Wir haben noch Lücken im Veranstaltungsprogramm und freuen uns, wenn sich Künstlerinnen und Kulturmacher aus dem Raum Riedlingen zum gemeinsamen Überwintern bei uns melden,“ erklärt Projektleiterin Henrike Müller. Mit von der Partie ist bis dahin auch Allround-Talent Michael Skuppin aus Bad Saulgau, der am Samstag, 30. Oktober, zwischen 11 und 12 Uhr sein „Kanzel-Coaching“ vorstellt. Für alle, die des Schwäbischen (wort-)mächtig sind, erläutert er den Schaffensprozess, wie eine Predigt für die rollende Schwabenkanzel 2022 entsteht. Gekrönt wird die unterhaltsame Stunde von einer Beispielpredigt zum Weltspartag, die in der vorgegebenen Redezeit von zehn Minuten sicherlich einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Neben der samstäglichen Kultur-Begegnung „zum Mitmachen“ entsteht derzeit das Bühnenprogramm für den Sternentag der Gärtnereien, der am 20. November stattfindet. Bis zum Frühjahr sollen möglichst viele Kulturpflänzchen ausgesät werden, um im nächsten Jahr ein starkes und agiles Kulturleben in Riedlingen wieder zu ermöglichen.