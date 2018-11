KulinarischerEinkaufsabend

Einkaufen und genießen: Die Geschäfte der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW) laden am Freitag, 23. November, zu einem langen Einkaufsabend ein. Dazu haben sich die Händler etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Motto „shop & eat“ gibt es in den teilnehmenden Geschäften etwas Kulinarisches zum Probieren. Bis 22 Uhr können sich die Besucher in den Fachgeschäften der Innenstadt umsehen, beraten lassen und einkaufen.

Es soll ein geselliger langer Einkaufsabend werden, hoffen die Händler der RGW. Ein Besuch im Geschäft soll durch die kleinen Köstlichkeiten noch attraktiver werden. Die Besucher können Deftiges und Süßes probieren – die Bandbreite reicht von Plätzchen und Früchtebrot über Chili con Carne bis hin zu Linsen-Walnuss-Salat und Mäusen, Speck und Käse. Als Besonderheit ist ein Foodtruck in der Stadt präsent. Er parkt in der Innenstadt und bietet exotische Snacks aus Mexiko an.

Mit dieser Idee geht die RGW neue Wege am langen Einkaufsabend. In diesem Jahr wollte man den langen Einkaufsabend im Winter mal anders gestalten und sei deshalb auf die Idee gekommen, so der RGW-Vorsitzende Frank Oster.