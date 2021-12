Krippenfeier im Freien, Gottesdienst in der Kirche Krippenfeier im Freien, Gottesdienst in der Kirche

Riedlingen/Ertingen - Weihnachten stehen vor der Tür und damit verbunden finden für die ganze Christenheit auch die Weihnachtsgottesdienste statt. Auch in diesem Jahr nicht ganz einfach, denn Corona beschert uns auch weiterhin Einschränkungen, die auch Einfluß auf die kirchlichen Veranstaltungen haben. Wie und mit welchen Einschränkungen die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden von Riedlingen und Ertingen das Weihachtsfest gestalten, haben wir jeweils in den Pfarrämtern erfragt.

Nur eine halbe Stunde

Die katholische Christengemeinschaft von St.Georg in Riedlingen ist es gewohnt, dass seit Beginn der Pandemie die Gottesdienste immer im Freien abgehalten werden. „Und nicht länger als eine halbe Stunde und das werden wir auch weiterhin beibehalten“, war die Aussage von Pfarrer Walter Stegmann. Dies betrifft auch den Heiligen Abend zu. Hier findet um 15 Uhr eine Kinder-Krippenfeier mit Spiel der Kinder statt. Um 17 und 21.30 Uhr Christmette am Kirchplatz im Freien, wozu eine Bläsergruppe den Gottesdienst musikalisch umrahmt. Sitzgelegenheiten sollten mitgebracht werden. Der Platz in der Umgebung der Kircher von St. Georg ist abgesperrt und die Gottesdienste werden auch per Lautsprecher übertragen. Weitere Gottesdienste in der Pfarrgemeinde von in St. Georg: 1. Weihnachtsfeiertag: 7.30 und 9.30 Uhr Festgottesdienste. Zweiter Weihnachtsfeiertag: 7.30 und 9.30 Uhr Gottesdienste und dies jeweils im Freien.

Singen ist verboten

In der katholischen Pfarrgemeinde St. Georg in Ertingen können die Gottesdienste alle ohne Anmeldung besucht werden. Es gilt 0 G, aber das Tragen von Masken ist bindend. Belegt werden dürfen in der Kirche allerdings nur die mit Abstand gekennzeichneten Plätze, so Gemeindereferentin Andrea Hoffmann und es darf nicht gesungen werden, so hat es der Pfarrgemeinderat entschieden. An Heilig Abend findet um 16 Uhr das Krippenspiel statt und um 22 Uhr ist Christmette. Das feierliche Hochamt mit Kindersegnung an Weihnachten, 25. Dezember, beginnt um 10.15 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Fest der Heiligen Familie, um 10.15 Uhr Wortgottesdienst.

Gottesdienst unter 2G-Bedingungen

Die evangelische Kirchengemeinde Riedlingen lädt an Heiligabend um 15.30 Uhr zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel draußen vor der Christuskirche ein. Zeitgleich ist im Freien Gottesdienst am Friedhof in Dürmentingen. Um 17 Uhr findet ein Gottesdienst vor der Christuskirche in Riedlingen statt und in Ertingen wird zur gleichen Zeit ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Bläsern im Garten des Gerhard-Berner-Hauses stattfinden. Um 22 Uhr ist traditioneller Weihnachtsgottesdienst mit Sängern der Kantorei in der Christuskirche in Riedlingen. Dies ist der einzige Gottesdienst, der unter 2G-Bedingungen stattfindet, wobei die Gemeinde nicht mitsingen darf. Für die Weihnachtstage gibt es zudem auf der Homepage www.ev-kirche-riedlingen.de ab dem 24. Dezember einen feierlichen Online-Weihnachtsgottesdienst für Zuhause mit den Pfarrleuten Anne und Theo Mielitz, Julia Kaiser und der Kantorei. Am 26. Dezember sind noch zwei Weihnachtsgottesdienste, so um 9.30 Uhr im Johannes-Zwick-Haus in Riedlingen und um 10.45 Uhr im Gerhard-Berner-Haus in Ertingen.

