Kreuzung bekommt neue Ampeln und Gehweg

Autofahrer und Fußgänger müssen ab Montag an der Kreuzung Bundesstraße 312, Ziegelhüttenstraße und Zufahrt zum Berufsschulzentrum mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Dort entsteht ein neuer Fußgängerüberweg, neue Fuß- und Radwege und Ampeln werden installiert.

Von unserer Redakteurin Marion Buck

Bisher mussten die Berufsschüler von der Bushaltestelle kommend zuerst die Ziegelhüttenstraße, dann die Bundesstraße 312 überqueren, um zu ihrer Schule zu gelangen. Zu Stoßzeiten - frühmorgens und in der Mittagszeit – entstanden dabei oft kritische Situationen. Nun soll die Kreuzung optimiert werden. Der umbau erfolgt in drei Bauabschnitten. Die Arbeiten beginnen bereits am kommenden Montag.

Im ersten Bauabschnitt wird der Gehweg ab der Grünfläche an der Einmündung der Zwiefalter Straße in die B 312 (Nordtangente) bis zur Einmündung des Tafelackers in der Ziegelhüttenstraße in einer Breite von drei Metern als kombinierter Fuß- und Radweg ausgebaut. Im zweiten Bauabschnitt wird der Weg von der Zollhauserstraße bis zur Zufahrt des Kreisgymnasiumsparkplatzes ebenfalls in einer Breite von drei Metern als kombinierter Fuß- und Radweg ausgeführt. Beide Bauabschnitte erfolgen unter Verkehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Deshalb sei mit Behinderungen zu rechnen. Lediglich der Fernverkehr aus Richtung Zwiefalten wird ab Daugendorf über Unlingen zur B 311 umgeleitet.

Im dritten Bauabschnitt wird dann die Schwarzdecke aufgebracht. Es wird versucht, diese Arbeiten in den Herbstferien in Angriff zu nehmen. Ampelanlagen werden nicht nur für den Kraftfahrzeugverkehr installiert sondern auch für den die Bundesstraße und die Ziegelhüttenstraße querenden Fußgängerverkehr. Neu wird sein, dass der jetzt noch bestehende Fußgängerüberweg über die Kreuzungsmitte weiter in Richtung Daugendorf gerückt wird. Von der Bushaltestelle kommende Berufsschüler brauchen somit künftig nicht mehr die Ziegelhüttenstraße queren, um die Fußgängerampel über die Bundesstraße zu nutzen.