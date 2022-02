Kretschmann lässt Teilnahme am Kutteln noch offen

„Kutttla auf dr Gass“ heißt die Veranstaltung, die die Narrenzunft Gole in diesem Jahr als Alternative zum traditionellen Froschkuttelnessen am Fasnetsdienstag auf die Beine stellt. Es ist allerdings kein offizielles Froschkuttelnessen, wie es traditionell seit über 190 Jahren in Riedlingen stattfindet.

„Es ist eine Alternativveranstaltung, um den Froschkuttelnfans ihr Fasnetsfeeling zu geben“, sagt Christoph Selg von der Narrenzunft. Bei der Veranstaltung im Freien werde es keine Ehrungen geben und sie zähle auch nicht zu den Anwesenheitsjahren für einen Orden.

Ministerium im Kontakt mit der Narrenzunft

Ob Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Froschkuttelessen der Narrenzunft Gole teilnehmen wird, lässt er noch offen. „Ich weiß noch nicht, ich bin da noch zu wenig informiert“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Kretschmann ist traditioneller Stammgast bei der Veranstaltung.

Im vergangenen Jahr hatte er zur Fasnetszeit gesagt, dass seine Frau Gerlinde ihm diesmal die Froschkutteln zu Hause servieren werde – wegen der Corona-Pandemie waren sämtliche Fasnetsveranstaltungen ausgefallen. „Mein Büro ist mit der Narrenzunft in Kontakt“, so Kretschmann weiter.