Kreisgymnasium schließt am Montag

Das Kreisgymnasium Riedlingen wird bereits am Montag geschlossen. Das hat das Landratsamt Biberach am Sonntagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. An der Schule bestehe der begründete Verdacht, dass sich eine Person mit dem Coronavirus infiziert habe. Die Schulleitung des Kreisgymnasiums habe sich deshalb in Abstimmung mit dem Kultusministerium und dem Kreisgesundheitsamt zu diesem Schritt entschlossen. Damit werde es ab Montag auch keine Notfallversorgung für Schüler der Klasse 5 und 6 geben. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Kreisgymnasiums unter www.kgr.bc.bw.schule.de.