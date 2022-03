Kreisgymnasium Riedlingen siegt im Landesfinale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Landesfinale von Jugend trainiert für Olympia in der Sportart Badminton wurde in Spaichingen ausgetragen. Gleich zwei Mannschaften des Kreisgymnasiums und eine Mannschaft des Kolping-Bildungszentrums Riedlingen hatten sich für das Finale qualifiziert.

Am Mittwoch, 23. März starteten die Mädchen in der Wettkampfklasse I Mädchen (Jahrgang 2001 und jünger) betreut von ihrer Lehrerin Anna-Lena Pauli. Gespielt wurden jeweils vier Einzel und zwei Doppel. Franca Singer, Luisa Kohler, Jasmin Fritschle und Klara Jungwirth traten gegen das Gymnasium Markdorf, das Kolping-Bildungszentrum Riedlingen und das Gymnasium Spaichingen an. Sie gewannen ihre Spiele ohne Satzverlust und dermaßen überlegen, dass die Veranstalter sogar Überlegungen anstellen, sie nächstes Mal bei den Jungen starten zu lassen. Das aus lauter Spielerinnen des Badmintonvereins Federleicht Riedlingen bestehende Team gewann das Landesfinale bereits das dritte Mal in Folge.

Die Jungen in der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2009 und jünger) waren freitags am Start. Sie wurden ebenfalls von Anna-Lena Pauli betreut. Beim Coaching unterstützte Jugendtrainerin Manuela Helfert vom Badmintonverein die Jungen. Für die meisten war es das erste Turnier und die Aufregung entsprechend groß. Ihre Nervosität legten Henry Pfohl, Lorenz Eberl, Paul und Simon Hammer jedoch schnell ab und lieferten sich hart umkämpfte, spannende Ballwechsel. Gleich die ersten beiden ausgetragenen Doppel gegen das Birklehof Gymnasium Hinterzarten gingen in den Dreisatz, wobei das erste Doppel von Henry und Paul gewonnen werden konnte, während das zweite Doppel an die Gegner ging. Im weiteren Verlauf konnte jedoch nur noch Paul sein Einzel gewinnen, so dass das Spiel 4:2 für Hinterzarten endete. Gegen das Gymnasium Spaichingen war trotz packender Ballwechsel und Kampfgeist kein Spiel zu holen, so dass sich das Team vom Kreisgymnasium Riedlingen mit Platz 3 im Landesfinale begnügen musste. Der Einsatz hat sich dennoch gelohnt, wurden sie doch mit „Jugend trainiert“-Trikots bedacht. Für alle stand fest, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sein wollen.