Kreisgymnasium Riedlingen feiert Erfolg

Antonia Bobke und Sophia Ziegler (beide aus der 10A) haben erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen im Fach Latein teilgenommen. Hierzu fertigten sie jeweils ein kurzes Video an und mussten sich einer mehrstündigen Klausur (mit Übersetzung, Sachfragen und einer Hörverstehensübung) stellen. Antonia Bobke wurde mit dem 1. Landespreis ausgezeichnet und nimmt am 7. Juli an der Preisverleihung in Vaihingen/Enz teil. Ihr Video über den Alltag einer römischen Sklavin kann auf der Homepage des KGR angeschaut werden. Schulleiterin Anja Blüthgen überreichte Antonia Bobke und Sophia Ziegler ihre Urkunden.