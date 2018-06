Kreisgymnasium lädt zum Jahreskonzert

Das Schulorchester des Kreisgymnasiums Riedlingen verbindet am Donnerstag, 21. Juni, die Vertragsunterzeichnung der neuen Bildungspartner mit dem Jahreskonzert.

Das 65 Musiker starke sinfonische Blasorchester der Schule lädt hierzu alle Interessierten und Freunde ab 19.30 Uhr in die Aula des Kreisgymnasiums. Während des Konzertes unterzeichnen die Schulleitung und die neuen Bildungspartner, alles mittelständische Firmen der Region, einen Kooperationsvertrag.

Für das Jahreskonzert am 21. Juni stehen ein klassisches Werk von Franz Schubert, die Filmmusik zu Conan und Klassiker der Popularmusik, wie etwa von Queen, Lordi und den Rolling Stones, auf dem Programm. Der Schwerpunkt liegt aber auf originaler Konzertliteratur. Es werden die sinfonischen Werke Perseus, Fire And Ice, The Witch And The Saint und Reflections Of Pop zu hören sein. Der Eintritt ist frei.