Kreditnachfrage für Wohnungsbau ist ungebrochen

Trotz der Niedrigzins-Phase und den damit einhergehenden sinkenden Zinsüberschüssen hat die Volksbank-Raiffeisenbank im vergangenen Jahr gut gewirtschaftet. Die Bilanzsumme der Bank ist auf 531 Millionen Euro gestiegen, das betreute Kundenvolumen hat die 1,1-Milliardengrenze überschritten. Der Jahresüberschuss der Bank nach Steuern liegt bei 1,5 Millionen Euro. Davon soll eine Dividende von 5,5 Prozent an die knapp 14 000 Mitglieder ausgeschüttet werden, so der Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand. Die Schließung von Filialen ist für 2018 nicht geplant.

Zufrieden blicken Albert Schwarz und Jochen Beck, die beiden Vorstände der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen, auf die Kennzahlen des Jahres 2017. Die Bank hat ihr Ergebnis gesteigert und hat erneut Zuwächse im Kundengeschäft erzielt. Nur die Zinsüberschüsse sinken aufgrund der Niedrigzins-Phase.

Die Bilanzsumme der Riedlinger Genossenschaftsbank ist um 44 Millionen Euro auf nun 575 Millionen Euro angestiegen. Beim betreuten Kundenvolumen, das auch die vermittelten Produkte der der Verbundpartner wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der Union Investment oder der R+V-Versicherung umfasst, liegt eine Steigerung um 88 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro vor. Die Kundeneinlagen machen dabei 723 Millionen Euro aus, die Kundenkredite 382 Millionen Euro.

Dank des niedrigen Zinsniveaus ist die Kreditnachfrage ungebrochen. Dies gilt sowohl für den gewerblichen Bereich, die Landwirtschaft als auch für die private Kreditwünsche. Das betreute Kreditvolumen ist auf 382 Millionen Euro angestiegen. Beim Gewerbe wurden Gelder vor allem zur Finanzierung von neuen Wohnungen und auch für Investitionen in die Optimierung und Erweiterung der Betriebsanlagen gesteckt. Aufgrund der besseren Marktsituation habe auch die Kreditnachfrage bei der Landwirtschaft angezogen, heißt es von der Bank. Und bei Privatkunden lag der Schwerpunkt einmal mehr bei der Finanzierung von Wohnungseigentum.

Dabei wurden zum Teil sehr lange Zinsbindungszeiträume vereinbart. „Das ist eine gute Möglichkeit das Zinsrisiko auszuschalten“, sagt Beck. Die Talsohle bei den Zinsen sei durchschritten, dennoch gehen die beiden Vorstände nicht davon aus, dass sich in den nächsten Jahren das Zinsniveau dramatisch erhöht, auch wenn sich derzeit in der Tendenz eine leichte Erhöhung des Zinsniveaus abzeichnet. Aber solange in einigen europäischen Staaten die Wirtschaft nicht so gut läuft, würde eine deutliche Erhöhung des Zinsniveaus die Wirtschaften abwürgen.

Für die Bank, aber auch für Geldanleger hat diese weiterhin folgen. Die Einnahmen aus Zinsüberschüssen, nach wie vor die Haupteinnahmequelle der Bank, sind im vergangenen Jahr gesunken auf 2,44 Prozent. Dem steht eine Steigerung des Provisionsüberschusses entgegen von 0,57 auf 0,65 Prozent. Zudem sind die Verwaltungsaufwendungen im Vergleich zur Bilanzsumme auf 1,74 Prozent gesunken und bleiben damit unter dem Verbandsschnitt.

Die Kundeneinlagen sind auch im vergangenen Jahr angestiegen, von 389 auf 421 Millionen Euro. Viele Kunden „parken“ ihr Geld weiter auf dem Girokonto oder dem Sparbuch. Um mehr Rendite zu erwirtschaften, bieten sich Anlagen in Wertpapier und Fonds an. So hat der Kurswert der Wertpapier und Fondsbestände um 13 Millionen Euro zugenommen. Auch die Geldanlagen bei Schwäbisch Hall und der R+V Versicherung sind um acht Millionen Euro gestiegen. Denn auch Bausparverträge und Lebensversicherungen sind weiterhin Bausteine für die Altersvorsorge, die genutzt werden. Auch wenn die Lebensversicherungen durch den gesunkenen Garantiezins nicht mehr so ganz so attraktiv sind.

Während in anderen Genossenschaftsbanken die Nachrichten von Filialschließungen derzeit für Schlagzeilen sorgen, ist dies für das Jahr 2018 bei der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen nicht vorgesehen. Derzeit hat die Bank 15 Geschäftsstellen. Doch für 2019 wird die Schließung kleinerer Geschäftsstellen nicht ausgeschlossen, so die Bankvorstände. „Das Thema Digitalisierung und die rückläufige Frequentierung der Filialen ist eine Herausforderung, der sich die Bank in den kommenden Jahren stellen und geeignete Antworten finden muss.“