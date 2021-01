Zum Jahresende haben wir Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft befragt, wie er das abgelaufen Jahr erlebt hat und was er für 2021 erwartet.

Wie haben Sie das Ausnahmejahr 2020 erlebt?

Wir alle standen im vergangenen Jahr gemeinsam vor nie dagewesenen Herausforderungen. Herausforderungen, an denen wir wachsen und „zusammenrücken“ durften. Oft liegt in der Krise auch die Chance zur Kreativität und ein unglaubliches Potenzial.

Was hat trotz Corona gut in Ihrer Stadt funktioniert?

In der Stadtverwaltung sind wir zu jederzeit professionell mit den Herausforderungen umgegangen. Notfallbetreuungen, Baumaßnahmen pp. – Feuerwehr und Haupt- und Ehrenamt bei den Hilfs-/ Rettungs- und Ordnungs- und Polizeidiensten waren allzeit für uns im Einsatz. Danke dafür. Wir haben mit der Breitbandstrategie unglaubliche Zuschüsse für dieses Thema mobilisiert, die uns hier voranbringen werden. Improvisationstalent haben alle Beteiligten gemeinsam auch beim Besuch der Gartenschaukommission gezeigt. Die erfolgreiche Bewerbung zeigt, dass es auch in kleinem Kreise gelungen ist, Riedlingen mit all seinen Facetten zu präsentieren.

Wie haben Sie den Zusammenhalt erlebt?

Der Zusammenhalt und die Disziplin im Umgang mit Corona waren hervorragend. Wir hatten kaum relevante Verstöße zu verzeichnen. Vielen Dank an jeden einzelnen Bürger. Ich danke auch den Kindertagesstätten und Schulen für den professionellen Umgang und das gute Zusammenwirkung bei Notbetreuung, Digitalisierung und rund um das Thema Sicherheit. Auch mit den Kirchengemeinden, Unternehmen und Pflegeeinrichtungen waren wir stets in engem Austausch.

Welche Herausforderungen erwarten Sie und die Stadt im nächsten Jahr?

Eine positive Herausforderung wird die Einleitung der Aufbauphase zur Gartenschau 2035. Wichtige Themenfelder im kommenden Jahr sind zudem die Erschließung von Baugebieten, der Einstieg in die vorbereitende Bauleitplanung beim Zweckverband IGI DoBu sowie der Aufbau des gemeinsamen Gutachterausschusses. Der Coronavirus setzt wichtige Impulse sich stetig weiter zu digitalisieren, sei es in den Schulen, der öffentlichen Verwaltung und auch im Handel.

Haben Sie eine Vorstellung, wie es mit dem Stadthallen-Areal unter den neuen Voraussetzungen des Landesdenkmalamtes weitergeht?

Wir sind zurzeit mit dem Landesdenkmalamt in Abstimmung zum Verfahren. Dem möchte ich derzeit nicht vorgreifen.

Nach der Schließung des Krankenhauses ist die Erwartungshaltung der Bevölkerung in der gesamten Raumschaft an ein Gesundheitszentrum groß. Bisher wurden die Pläne dafür – mit dem Verweis auf die private Initiative – ausschließlich geheim verhandelt. Wann erfährt die Öffentlichkeit, wie sie in Zukunft versorgt sein wird?

Ich gehe davon aus, dass in der ersten Jahreshälfte die Pläne seitens der Investoren öffentlich gezeigt werden. Dann wird auch ersichtlich, welche Rolle die Stadt hat und inwiefern diese mitwirkt.

Wie wird das Jahr 2021 in Ihrer Gemeinde abseits von Corona?

Ein Jahr mit sukzessiver Rückkehr zur Normalität. Und endlich ein Jahr mit mehr Begegnungsmöglichkeiten.

Halten Sie die Durchführung des 2020 verschobenen Theatersommers für realisierbar?

Der aktuelle Lockdown zeigt, wie dynamisch sich der Virus und die damit zusammenhängenden notwendigen Maßnahmen entwickeln. Aussagen über längere Zeiträume, wie für den Theatersommer 202, sind verlässlich kaum möglich. Mir ist wichtig auch über online Formate wie Kunst- und Kulturplattformen nachzudenken.

Was möchten Sie Ihren Bürgerinnen und Bürgern in dieser schwierigen Zeit mit auf den Weg geben?

Bewahren Sie Geduld, sehen Sie das Gute darin – auch wenn es nicht immer leicht fällt. Besinnen Sie sich auf die Dinge, für die im Alltag sonst oftmals zu wenig Zeit bleibt.

Auf was freuen Sie sich persönlich, wenn die Krise irgendwann überwunden und wir wieder zur Normalität zurückgekehrt sind?

Ich freue mich darauf, dann mit meinen Riedlinger Bürgerinnen und Bürger auch wieder persönlich ins Gespräch zu kommen.