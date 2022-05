Kreativität ohne Grenzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Deutschunterricht mal anders … wie kann man sich denn alternativ mit einer Lektüre beschäftigen als wie sonst den „üblichen“ oder klassischen Weg eines Deutschlehrers zu gehen? Die Frage stellten sich die Deutschlehrerinnen der Beruflichen Schule Riedlingen Milica Majstorovic und Vera Magino und kamen auf die Idee, von den Schülern Lapbooks gestalten zu lassen. Die Vorgaben bezüglich Inhalt und Ausfertigung waren bei jeder Gruppe und in jeder Klasse identisch, auch die Herangehensweise im Unterricht – wie sich jedoch die einzelnen Schülergruppen bei der Aufgabe schlugen, eine ganz andere. Während im Unterricht Hypothesen zum Verlauf der Romane erstellt, Einträge aus Fachlexika zum Genre „Jugendliteratur“ gelesen oder Rezensionen gewälzt wurden, waren die kreativen Aufgaben oft in die freie Zeit der Schüler ausgelagert, da diese dann doch mehr Raum einnahmen. Die Schülergruppen erhielten zu ihren Romanen „Fast genial“ von Benedict Wells und „Auerhaus“ von Bov Bjerg verschiedenartigen Input in Form von Arbeitsblättern, Fachliteratur oder Interneteinträgen und verarbeiteten verschiedenste Arbeitsaufträge in kreativer Art und Weise. Die Resultate waren in jeder Gruppe und in beiden Klassen absolut unterschiedlich, jedoch immer eindrucksvoll und spannend umgesetzt.

Damit die Ergebnisse auch gewürdigt werden konnten, organisierten die zwei Lehrkräfte eine kleine Ausstellung auf dem schönen Terrassenareal im Park der Schule. Da nach kurzer Zeit Regen einsetzte, zogen alle in ein Klassenzimmer um, wo noch zahlreiche Besucher vorbeikamen, um die Lapbooks zu bestaunen. Dieses Projekt war mal etwas ganz anderes und wird so sicherlich Wiederholung finden.