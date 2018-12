Kreativität kommt mit wenig aus

Die pädagogischen Fachkräfte der Städtischen Kindergärten Riedlingens erlebten bei einer internen Fortbildung zum Thema „Wie lernen Kinder – was müssen wir beachten, um forschendes Lernen zu ermöglichen?“, wie vielfältig das Material Papier zum Lernen mit allen Sinnen anregt.

Hildegard Stumm, Spiel-, Heil- und Motopädagogin aus Ravensburg gestaltete an zwei Tagen jeweils für die Hälfte der Einrichtungen eine Veranstaltung, bei der sie in sehr praktischen Einheiten viele Impulse in Form einer Lernwerkstatt für die Fachkräfte anbot.

Dabei erhielten auch die Blätter der Schwäbischen Zeitung nach der Lektüre eine neue Bestimmung. Sie wurden von verschiedenen Gruppen zu Flugobjekten, Transportmöglichkeiten für Kolleginnen, fantasievollen Kostümen und zu Experimenten mit Wasser umfunktioniert.

Selbstkompetentes und forschendes Lernen der Kinder unterstützen. Dieses Ziel setzt an den eigenen Erfahrungen der Erzieherinnen an: Selber tun, verschiedene Lösungswege alleine oder im Team finden, Freude am Experimentieren erfahren. Man war sich in der Nachlese mit der Referentin einig, dass Erzieherinnen Kindern nur vermitteln können, was sie selber erlebt und erarbeitet haben. Eine offene, beobachtende und unterstützende Haltung der Fachkräfte, einfache Materialien, die zum Ausprobieren einladen und die kindliche Neugierde sind gemeinsam Grundlagen für ein forschendes Lernen im Kindergarten.