Kraus-Kieferle erneuert Vorwürfe, Schafft weist diese zurück

In einer Stellungnahme hat Dorothea Kraus-Kieferle versucht, die Vorwürfe aus ihrer Haushaltsrede gegen Bürgermeister Marcus Schafft zu untermauern. Sie sprach damals von Wahlbetrug und von frisierten Protokollen. Schafft wies die Vorwürfe erneut zurück.

Kraus-Kieferle warf Schafft vor, dass er die im Bürgermeisterwahlkampf versprochene Haushaltskonsolidierung nicht angegangen sei. „Eine echte Haushaltskonsolidierung hat bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden“, so Kraus-Kieferle. Statt dessen seien die Personalkosten seit seinem Amtsantritt um 50 Prozent explodiert. Als zweites Beispiel nannte sie, dass Schafft im Rahmen des Bürgerbegehrens einen zeitnahen Neubau der Stadthalle „versprochen“ habe. Doch ein Hallenbau ist nun vor 2024 nicht vorgesehen.

Beim Thema Protokolle verwies sie darauf, dass sie noch immer ein Protokoll einer Bauausschuss-Sitzung vom 1. September 2016 nicht erhalten habe. Außerdem verlangte sie, dass der Schriftverkehr zu den Fraktionsmitteilungen im Mitteilungsblatt und zum sogenannten Schlichtungsgespräch im Rahmen des Bürgerbegehrens öffentlich gemacht werde. Kraus-Kieferle warf Schafft vor, dass der die Fraktionsberichte zum Stadthallenareal im Mitteilungsblatt zensieren würde.

Schafft wies die Anschuldigungen entnervt zurück. „Mir fehlen langsam die Worte“, so Schafft. Es müsste doch bekannt sein, an wem die Haushaltskonsolidierung gescheitert sei, so Schafft. Schließlich habe der Gemeinderat seine Vorschläge abgelehnt. Zu den gestiegenen Personalkosten verwies er darauf, dass dem Beschlüsse des Gemeinderats zugrunde liegen: „Das sind Platitüden, die sie da absondern, die dazu dienen mich zu beschädigen. Aber das fällt auch auf das Gremium und die Stadt zurück.“ Beim Thema Mailverkehr könne sie sich ja an ihren Bevollmächtigten, Josef Martin, wenden, mit dem er korrespondiert habe. Und zu den Protokollen, „da sage ich jetzt nichts mehr“.