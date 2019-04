Kranke Kinder brauchen Hilfe

Vorstandschaft und Ausschuss des VdK Zwiefaltendorf beschlossen, aus den Rücklagen 500 Euro an eine Vereinigung zu spenden, die kranke Kinder unterstützt. Der entsprechende Scheck wurde nun an Elvira und Richard Wäckerle vom Förderkreeis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm überreicht.

Über Recherchen im Internet stieß Willi Schrodi als Vorsitzender des VdK Zwiefaltendorf auf den Förderkreis für krebskranke Kinder in Ulm. Ihm sollte der Scheck zugute kommen. Terminlich hat es vor Ostern nicht mehr gereicht, doch jetzt kamen Elvira und Richard Wäckerle nach Zwiefaltendorf, um voll Freude den Scheck in Empfang zu nehmen. In der Runde der Vorstandschaft und Ausschussmitglieder des VdK stellten beide mit Dank für die Spende den Verein und sein Wirken vor.

„Geldspende ist besser als Schoko-Spende“, stellte Elvira Wäckerle in ihrer Eigenschaft als ehrenamtlich arbeitende Geschäftsführerin des Vereins fest. Sie blickte zurück auf das Jahr 1984, als die Idee in die Tat umgesetzt wurde, dass ein krebskrankes Kind während der Behandlung von einem Elternteil umsorgt werden müsste. Vor allem auch zu Nachtzeiten sei so ein direkter Bezug oft notwendig und hilfreich.

„Soziale System können nicht alles leisten und Kassen bezahlen nicht alles“, meinte Wäckerle. So wurde zur Zeit von Ministerpräsident Lothar Späth der Grundstein dafür gelegt, dass heute zwei Häuser mit über 300 Wohnungen in unmittelbarer Nähe des Ulmer Klinikums zur Verfügung stehen, damit in den meisten Fällen die Mutter bei ihrem kranken Kind bleiben kann. „Eltern gehören zum Kind“ ist einer der Leitsätze des Förderkreises. Erwachsene können jedoch nicht längere Zeit in einem Kinderbett ruhen, zumal die Verweildauer eines kranken Kindes in der Regel in Ulm 15 Monate dauert. Nach 2001 mit dem Maria Hermann-Haus ist nun seit 2005 auch das zweite, das Hartmut Blauw-Haus, bezugsfertig. Bis zu 2000 Tumor- und leukämiekranke Kinder werden jährlich in Ulm behandelt. Dies bedeutet für den Förderkreis oft 20 000 Übernachtungen im Jahr. Dabei wird versucht, auch den Vater „als Restfamilie zuhause“ in das Förderprogramm mit einzubeziehen. Für die Dauer des Klinikaufenthalt in Ulm gibt es über den Förderkreis neben Musik- und Kunsttherapie auch einen Geschwisterkindergarten mit Betreuung und die Bemühungen, dass die Kinder auch in die entsprechenden Schulen in Ulm aufgenommen werden. „All dies ist nur möglich, weil ein verlässlicher Helferkreis und tatkräftige Spender uns zur Seite stehen.“

Da die kranken Kinder nicht nur aus ganz Deutschland nach Ulm kommen, ist der Förderkreis europaweit vernetzt. Sich in die Schar der Helfer für diese zielgerichtete Arbeit einzureihen, war das Ziel des VdK Zwiefaltendorf mit seiner Spende, für die Elvira und Richard Wäckerle im Namen der kranken Kinder und ihres Fördervereins sich herzlich bedankten.