Kran hebt das Spitalbrückle über den Stadtgraben

Am Mittwochmorgen ist es soweit: Die Brücke für den Stadtgraben wird angeliefert. Mit einem Kran wird das 17 Meter lange Bauwerk eingehoben und dann montiert. Damit das Spitalbrückle an Ort und Stelle kommt, braucht es einen Spezialkran, der bereits am Dienstag vor der Gärtnerei Walz aufgebaut wurde. Wer der Montage der Brücke zusehen möchte, sollte von der Tiefgarage her zur Baustelle kommen.

Viele Jahre lang war der alte Steg die Verbindung zwischen Tiefgarage und Seniorenwohnanlage zur Stadtmitte. Im Februar wurde der alte Stadtgrabensteg mit seinen gebogenen Holzstützen dann abgerissen, weil ihm ein mangelhafter Zustand bei einer Prüfung im Jahr 2015 attestiert wurde.

Die neue Brücke über den Stadtgraben wurde von der gleichen Firma gefertigt wie die Fußgängerbrücke über die Donau. Sie wird von der Firma Prebeck aus Bayern ebenfalls in einem Stück nach Riedlingen geliefert, ist allerdings nicht ganz so spektakulär wie die Fußgängerbrücke, die 40 Meter lang ist.

Damit die neue Brücke elegant an Ort und Stelle schweben kann, wurde bereits am Dienstag ein Spezialkran direkt vor der Gärtnerei Walz aufgebaut. Die Anlieferung der Brücke erfolgt in der Nacht auf Mittwoch. Der Schwertransporter fährt am Dienstagnacht vorwärts in die Grabenstraße, auf der Seite der Grundschule, ein und stößt dann rückwärts in Richtung Gärtnerei Walz.

Von dort hebt der Kran die Brücke dann am Mittwoch über den Stadtgraben. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass der Einhub der Brücke am Vormittag stattfindet. Sich dabei auf eine genau Uhrzeit festzulegen, ist schwierig. Stadtbaumeister Johann Suck wird gegen 8 Uhr vor Ort sein. Er empfiehlt „Baustellenguckern“, von Richtung Tiefgarage zur Baustelle zu kommen, da auf dem Vorplatz der Gärtnerei der Kran steht und dort abgesperrt ist. Wer am Mittwoch zur Gärtnerei möchte, muss über die Friedhofsstraße anfahren.

Ein stählernes Kunstwerk

Über den Stadtgraben führt künftig ein „kleines, stählernes Kunstwerk“, wie es vom Büro Schlaich, Bergermann und Partner (sbp) in einer Gemeinderatsitzung bezeichnet wurde. Der neue Grabensteg erinnert an die neue Kanal- und die neue Inselbrücke. Sie wurden ebenfalls vom Büro sbp entworfen. Der neue Steg greift auch die Bögen der bisherigen Überführung auf, allerdings hat dies eher ästhetische Gründe.

Erneuert wurden bei dieser Baumaßnahme auch die Treppen auf der Spitalseite. Dazu wurde vor Ort eine neue Betontreppe erstellt. Eine Fertigbetontreppe wäre nicht möglich gewesen, weil die Außenwand der Stadtmauer krumm und schief ist, so dass der neue Abgang dort angeglichen werden musste.