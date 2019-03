Kramer will für Erneuerung auch „heiße Eisen“ anfassen

Im Rahmen der Reihe „Zukunft der Kirche“, die von der Katholischen Erwachsenenbildung und den Dekanaten Biberach und Saulgau organisiert wird, hat der Sprecher der Initiative „Pro Concilio“ Wolfgang Kramer in Riedlingen gesprochen. „Pro Conicilio“ hat sich die Erneuerung des Glaubens und daraus abgeleitet die Erneuerung der Kirche auf die Fahnen geschrieben. So spricht sich die Vereinigung für eine Aufhebung des Zwangs-Zölibats von Priestern aus und für das Frauendiakonat. Erklärtes Ziel ist ein „Konzil von unten“ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart im November 2020.

Wolfgang Kramer ist kein Kirchenkritiker von außen, sondern fest in er katholischen Kirche verankert. Das stellte er sogleich vor den rund 30 Besuchern im katholischen Gemeindehaus klar. Er sei „urkatholisch“, sagte er: Ministrant, Theologiestudium, Pastoralreferent und 41 Jahre in der Krankenhausseelsorge tätig – so seine Stationen.

Kramer hat die Initiative Pro Concilio initiiert. Ausgangspunkt war der Schock, als Papst Benedikt XVI 2009 vier exkommunizierte Piusbrüder wieder in die Kirche aufgenommen hat, darunter auch der Holocaust-Leugner Bischof Williamson. „Das war untragbar“, so Kramer. Sechs Woche habe nachgedacht, ob er aus der Kirche austrete. Er hat es nicht getan. Stattdessen sei dies die „Geburtsstunde von Pro Concilio“ gewesen.

Die Kirche braucht Erneuerung, ist Kramer überzeugt. Die Kirche ist aus seiner Sicht in der Krise. Der Missbrauchsskandal ist für ihn ein Symptom der Krise, die Ursachen lägen tiefer. Die Kirche in der jetzigen Form erreicht Menschen nicht mehr. „Wir müssen Mauern überspringen, damit erreichen wir Leute, die sich schon abgewandt haben, die aber eine spirituelle Heimat suchen.“

Pro Concilio vesteht sich als eine spirituelle Gemeinschaft. Es geht ihr auch um die geistige Erneuerung des Glaubens. Aber Form und Inhalt gehören für Kramer zusammen, daher will er auch Strukturen in der Kirche ändern. Dazu sollen auch „heiße Eisen“ angefasst werden – darunter versteht er etwa das Thema Zölibat, oder dass Frauen in der Kirche geistliche Ämter übernehmen dürfen.

„Es wird der Tag kommen, an dem die Frauen Ämter in der katholischen Kirche haben werden“. Aber das ist noch ein weiter Weg, glaubt er. Dies sei kirchenrechtlich komplex und nur mit Rom zu lösen. Bessere Chancen sieht er beim Thema der Aufhebung des vorgeschriebenen Zölibats für Priester. „Pro Concilio“ spricht sich für das Konzept „Viri probati aus“ – dass im Alltag erprobte Männer auch zu Priestern geweiht werden, auch wenn sie verheiratet sind.

„Ein Skandal“

Dass der Zugang zum Priesteramt erweitert wird hält die Vereinigung für absolut notwendig. Denn Grundpfeiler der Kirche bilden die Sakramente. „Aber ohne den Priester als Sakramentspender gibt es keine Sakramente“, so Kramer, der auch ein „Fan“ der jetzigen Form der Eucharistiefeier ist. „Dass die Kirchenleitung nicht erkennt, dass es Männer und Frauen gibt, die zum Priester berufen sind, halte ich für einen Skandal.“

„Pro Concilio“ hat an alle Kirchengemeinden der Diözese ein Memorandum mit ihren Positionen verschickt, wobei darin das Thema Frauendiakonat ausgespart wurde. 13 000 Unterschriften hat Pro Concilio für ihre Positionen und das Konzept „Viri probati“ gesammelt und auch dem Bischof übergeben. Im nächsten Schritt plant die Bewegung ein Konzil von unten. Träger soll nicht nur Pro Concilio sein, sondern auch die Aktionsgemeinschaft Rottenburg (AGR), der rund 160 Priester angehören, dazu der Bund deutscher katholischer Jugend (BDKJ) sowie der Frauenbund. Auch der Termin steht schon fest: der 9. November 2020 in Rottenburg.

Für seine Ausführungen und den Willen zur Reform erhielt Kramer viel Zuspruch der Zuhörer. Auch sie kritisierten eine Kirche, die in ihren Strukturen veraltet und zu weit von den Menschen entfernt sei. Und auch Berthold Suchan hatte in seiner Begrüßung des Referenten auf eine Kluft zwischen Amtskirche und Kirchenvolk hingewiesen.

Aber Kramer erhielt auch Gegenwind und Gegenreden. Ein Besucher betonte: „Es kommt nicht auf das Kirchenvolk an, sondern auf die göttliche Wahrheit.“ Die vorgeschlagenen Reformen lehnte er ab.