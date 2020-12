Kraftstoff gestohlen

In den vergangenen Tag hat ein Unbekannter Diesel aus einem Lastwagen in Riedlingen abgepumpt. Zwischen Freitag und Sonntag stand der Lastwagen in der Robert-Bosch-Straße im Gewerbegebiet Mancherloch. Laut Polizeibericht ging in dieser Zeit ein Unbekannter zu dem Fahrzeug, brach die Tankschlösser auf und pumpte mehrere Liter Diesel ab.