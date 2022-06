Kraft schöpfen, Familie genießen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schönes und Abenteuerliches mit der Familie erleben konnten sieben Familien mit der katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau e.V.. Sabine Laub, Kess-Leiterin und Bildungsreferentin der keb, leitete und begleitete die Familie in einem der schönsten Seitentäler des Kleinwalsertales. Im Au-Wäldele auf 1200 m galt es, miteinander unterwegs zu sein, Zeit füreinander zu haben und einfach gemeinsam die Natur und die Bergwelt zu genießen. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war es ein Wochenende, das ganz im Zeichen von Familie genießen und Kraft schöpfen stand. Spielen, Wandern, die Natur erleben, gemütliches Beisammensein, Zeit für Gespräche und Austausch, aber auch Zeit für sich und die Familie. Bei einer gemeinsamen Wanderung entdeckten die Familien die vielen kleinen Wunder der Natur in nur einer Wiese und dass auch das kleinste Geschöpf so wichtig ist. Die Biene und ihre Wichtigkeit für uns und die Natur standen dabei im Mittelpunkt. Am Sonntag feierten alle gemeinsam zum Abschluss eines gelungen Wochenendes einen Wortgottesdienst in der Bruder Klaus Kapelle. Dankbar und gestärkt ging es dann wieder zurück in die Heimat.