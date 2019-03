Kostbarkeiten unter Glas

Aus zwei Schenkungen und einigen dazu passenden Objekten aus dem eigenen Depot ist die neue Wechselausstellung im Museum „Schöne Stiege“ zusammengesetzt. „Eingerichte(t) – Kostbarkeiten der Volksfrömmigkeit unter Glas“ steht auf dem dazu gehörenden Plakat. Am 31. März ist Eröffnung; bis zum 1. Dezember sind diese besondere Ausstellung im dritten Geschoss und die ständigen Präsentationen in den Stockwerken darunter zu besichtigen.

Auf die neue Ausstellung wird der Besucher bereits an der Kassentheke im Erdgeschoss eingestimmt: Bruderschaftschilde und kleinere Zeichen der Volksfrömmigkeit – Devotionalien – stehen hier. Eine schmale Vitrine daneben: die ersten kleineren Kostbarkeiten. Glasstürze. „Als Hingucker, damit die Leute animiert werden, in den dritten Stock zu fahren“, sagt Museumsleiter Winfried Aßfalg. „Eingerichte“, ergänzt er: kleine Andenken, die besonders im 19. Jahrhundert auf Wallfahrten erstanden und zu Hause verschenkt oder aufgestellt wurden. Das kleinste misst acht Zentimeter, das größte ist 88 Zentimeter hoch.

Im Aufzug in den dritten Stock. Beim ersten Blick in den anschließenden Ausstellungsraum ein erstauntes „Ach!“: Über 100 Glasstürze – „Eingerichte“ – stehen hier, dazu Geduldsflaschen, Kastenbilder, Devotionalien. An den Wänden Plakate mit Erklärungen, Themen. „Weil die unglaubliche Fülle den nicht geübten Besucher überfordern könnte, hab ich Detailfotos an die Wände gehängt“, erklärt Winfried Aßfalg die großformatigen farbigen Abbildungen ringsum. Für die die Ausstellung besuchenden Kinder, so sein Vorschlag, könne daraus ein Spiel entstehen: Wo find’ ich diesen Schutzengel, wo dieses Gesicht, diese Dekoration am Sockel?

Mit der Zeit ergibt sich ein Blick für Details. Wie die Gewänder im Scheinwerferlicht leuchten, hergestellt aus hauchdünnen Wachstäfelchen. Wie zart bemalt die Gesichter sind, trotz ihrer Winzigkeit. Wie kostbar diese Blüten sein müssen, gebunden aus dünnem Faden und Golddraht. Und dort die farbigen Glasröhrchen und -kugeln, seltene Glasbläserarbeit aus dem Bayrischen Wald.

Auf schwarzen Kuben, vor schwarzem Hintergrund sind die Objekte präsentiert, offen oder in Vitrinen. Und Aßfalg dazu: „Alles Weiß lässt den Exponaten keine Wirkung!“ Das größte der Eingerichte – 88 Zentimeter hoch – zeigt eine Heilige Familie unter einem weißen Blütenbaldachin. Aus Porzellan oder Holz gefertigt, meint Aßfalg. Und nicht süddeutsch, wohl eher neapolitanisch, der Art der Darstellung wegen.

In der Vitrine daneben Geduldsflaschen. Die frommen Abbildungen sind in eine Flasche eingefügt, die dicht verschlossen, verschmolzen, versiegelt wurde. Dann die Kastenbilder, eine andere Form der Eingerichte. In einer Art Schrein oder Kästchen werden Heiligendarstellungen arrangiert, mehr oder weniger aufwendig, künstlerisch, kitschig. Erstanden jedoch von Gläubigen, wahrscheinlich aus einem Bedürfnis heraus. Eines dieser Kastenbilder: ein Holzkasten mit einer Pieta, verziert mit zahllosen Blüten aus Faden und Draht. „Das hat Geld gekostet, als das gekauft wurde!“, so Aßfalg mit Bewunderung für die Arbeit. Oder die bäuerliche Kastenkrippe, der Rahmen aus Tapete oder geprägtem Papier, mit kleinteiligster üppiger Ausstattung. „Ein extrem schönes Stück.“ Unbeschreiblich. Unbeschreibbar. „Da gehen einem die Worte aus“, sagt Winfried Aßfalg.

Die zweite Schenkung präsentiert das Museum in einer weiteren Vitrine: elf Kreuzwegstationen – elf von 14 ursprünglich vorhandenen –, Hinterglasbilder, für eine Kapelle der Umgebung von Riedlingen. Berno Heymer hat sie im Kunsthandel erstanden und dem Altertumsverein geschenkt.

Und dann sind da noch die Haarbilder im mittleren Block, Gedenkbilder zu Sterbetagen oder Hochzeiten, gefertigt aus den Haaren der gewürdigten Person. In der letzten Vitrine liegen Mitbringsel aus verschiedenen Wallfahrtsorten von den Bussenkindle – Zwillinge hier – bis zu Amuletten, Pilgerzeichen, Andachtsbüchern. Winfried Aßfalg sagt: „Das sind Sachen, die kann man doch nicht einfach untergehen lassen!“