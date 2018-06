Kooperationsprojekt: Viel Beifall für Riedlinger Singspiel

Das war ein Leben in der Sankt Georgs-Kirche in Riedlingen: Gorillas rappten, Bienchen summten, Leoparden schlichen, Elefanten stampften, die Nachtigall sang, ein Schwan schwang seine Flügel, Kuckuck und Esel stritten sich, ein Vogel zwitscherte, Pinguine watschelten. Wohin? Zur Arche Noah, die für sie gebaut wurde, um der großen Flut zu entkommen.

Die Conrad Graf-Musikschule und hier insbesondere Ulrike Fetsch und Heidi Schiller hatten sich der biblischen Geschichte angenommen und sie passgenau auf die Tiere geschrieben, welche ihre Kolleginnen und Kollegen musikalisch verkörperten und dazu weit mehr als 100 Buben und Mädchen einbezogen: Musikschul-Schülerinnen und –schüler, Erst- und Zweitklässler der Sankt Gerhard-Schule, Teilnehmer am Riedlinger Modell an der Joseph Christian-Gemeinschaftsschule mit ihren Instrumenten und ihre Bläserklasse unter Leitung von Michael Reiter. Doch nicht nur die Kinder zeigten ihr Können. Einzelne Passagen wurden von den Musikschullehrern als Solisten übernommen, die sich damit für die spätere Schnupperstunde der Zweitklässler in der Conrad Graf-Musikschule empfahlen.

Laura Schafraneks Stimme war mit dem „Marienwürmchen“ von Johannes Brahms zu hören und der „Nachtigall“ von Franz Schubert, von Reinhold Gruber am Klavier begleitet. Marina Lewandowski ließ bei Klavierklängen vor dem „Rosaroten Panther“ erzittern. Gianni Ulmer bekam für seine Leoparden-Eigenkomposition Beifall. Andreas Sommer spielte mit seiner Querflöte die Vogelmelodie aus „Peter und der Wolf“ von Sergei Prokofjew. In Mikhail Antipovs Cello-Spiel erkannte man den eleganten Schwan aus Charles Camille Saint-Saëns „Karneval der Tiere“. Mit „Can you feel the love tonight“ aus „König der Löwen“ wurde dieses mächtige Tier in zarten Geigenklängen von Melina Grabert auf das Schiff geführt, am Klavier begleitete Laura Schafranek. Die Hauptpersonen jedoch waren die Kinder, zudem von Christine Kohnen (Trommeln), Alexia Kirschner (Blockflöten), Heidi Schiller (Gitarren), Ulrike Fetsch (musikalische Früherziehung), Uwe Nita (Keyboard, Gesang) und Michael Reiter (Blockflöten/Bläser) angeleitet.

Wunderwitziger Papagei

In einem Intermezzo zwischen Holzblocktrommel und Blockflöten wird klar, was sich hier tut, Nägel werden eingeschlagen, Nägel zum Bau eines großen Schiffes. „Seit Wochen geht das nun schon so. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, immer dieses Hämmern, ununterbrochen, Stunde um Stunde“, beginnt Sonderschulrektor Christof Gerster am Mikrofon die Geschichte vorzulesen. Noahs wunderwitziger Papagei verrät, was los ist, dass Gott ein großes Unwetter angesagt hat.

Jetzt fallen schon dicke Regentropfen vom Himmel und die Ratten verlassen nicht das Schiff, sondern betreten es, begleitet von Flötenklängen und Gesang. Ebenso Gorillas, Elefanten und die Bienen mit ihrem leichten Summ-summ-summ-Flötenspiel. Für die Schmetterlinge werden Klaviertasten gestreichelt. Gitarren-Klänge stehen für den Streit zwischen Kuckuck und Esel. Der Löwe mahnt zur Futtersuche, das Kamel bewegt sich zu orientalischer Musik, die Schildkröte macht sich auch auf den Weg. Doch wer kommt denn da noch angewatschelt? Pinguine sind’s, Cajons schlagen den Takt dazu. Sie betreten als Letzte das Schiff, bevor es - von Bläserklängen untermalt -gemeinsam heißt: „Türe zu, jetzt geht es los!“

Viel Beifall gab es am Freitagmorgen für die Aufführung, hinter der viel Arbeit steckt, an der eine ganze Menge an Menschen teil hatten. Strahlende Augen der mitwirkenden Kinder und stolze Eltern und Lehrer entlohnten die Mühe.