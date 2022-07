Konzertabend mit Film- und Popmusik

Nach zweijähriger Pause veranstaltet das Schulorchester des Kreisgymnasiums Riedlingen am Mittwoch, den 13. Juli, wieder sein Konzert. Das über 90 Musiker starke sinfonische Blasorchester der Schule lädt hierzu alle Interessierten und Freunde um 19.30 Uhr in die Aula des Kreisgymnasiums.

Zuhörer erwartet ein Programm aus Popular- und Filmmusik. Songs von Bon Jovi, Simon and Garfunkel, Journey und Disney werden ebenso geboten, wie die Musik zum Golden-Globe-Gewinner Greatest Showman. Auch ein Ausflug in die Computerspielewelt wird mit Epic Gaming Themes unternommen. Zudem gibt es mit Star Trek eine Reise zu den Sternen. Der Schwerpunkt liegt aber wie in jedem Jahr auf originaler Konzertliteratur. Die sinfonischen Werke Man in the Ice, Adebars Reise und Chambers of a Heart werden gespielt. Der Eintritt ist frei.