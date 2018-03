Kontinuität im Vorstand bei den Bachbahnern

Der Narrenverein Bachbahner Zwiefaltendorf hat seine Generalversammlung abgehalten. Die Mitglieder blickten im Vereinsraum auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Außerdem standen Ehrungen und Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurden die Amtsinhaber von den Mitgliedern in den Ämtern bestätigt.

Nach ein paar einleitenden Worten und einer umfassenden Begrüßung aller aktiven und passiven Mitglieder, Ehrenmitglieder und Vorstandskollegen durch Vorstand Steffen Löffler folgte ein kurzer Überblick über alle vergangenen Termine im Jahr. Vom Flohmarkt mit Hockete über den Ausflug bis hin zu den zwölf Fasnetsumzügen, blickte Löffler auf ein ereignisreiches und durchaus gelungenes Jahr zurück.

Die Hausfasnet, insbesondere das Fasnetsausgraben wurde in diesem Jahr neugestaltet. Die Bachbahner und die Emerberghexen wurden wieder anhand einer schönen Zeremonie und mit musikalischer Unterstützung für die Fasnet befreit bzw. erweckt. Steffen Löffler sprach Positives an und lobte seine Mitglieder für das vorbildliche Verhalten auf Umzügen und Ausfahrten.

Für die Teilnahme an allen Veranstaltungen des Narrenvereins wurde den Mitgliedern Stephan Baur, Patrick Niederer, Steffen Löffler, Svenja Löffler und Benedikt Selig ein kleines Präsent übergeben.

Danach ließ Schriftführerin Nadine Leichtle verschiedene Anlässe und Veranstaltungen des abgelaufenen Vereinsjahrs Revue passieren, wozu ein überaus gelungener Flohmarkt, ein schöner Hüttenaufenthalt der Mitglieder sowie die gesamte Fasnetssaison 2018 mit ihren Umzügen und Veranstaltungen gehörten.

Säckelmeisterin Monika Löffler zeigte in ihrem Bericht die finanzielle Situation des Vereins auf, die sich trotz mancher Ausgaben immer noch als sehr positiv darstellt. Die Kassenprüfer Günter Rauscher und Paul Wiedmann bestätigten der Säckelmeisterin eine zu vollster Zufriedenheit geführte Kasse und schlugen die Entlastung vor.

Kontinuität bei den Wahlen

Nachdem die Mitgliederversammlung auf Antrag von Joachim Zittrell, stellvertretend für Ortsvorsteher Stefan Hörmann, die gesamte Vorstandschaft für das vergangene Vereinsjahr einstimmig entlastet hatte, standen die Wahlen an. Die 2. Vorsitzende Sarah Niederer, Säckelmeisterin Monika Löffler und Schriftführerin Nadine Leichtle wurden alle einstimmig für drei Jahre wiedergewählt.

Beim Ausblick auf das kommende Jahr hat Löffler den im Juni anstehenden Flohmarkt mit Hockete am 30. Juni und den gemeinsamen Vereinsausflug im September angesprochen. Nicht nur das kommende Jahr auch die kommenden Jahre wurden angesprochen. Bereits der erste Termin für das Jahr 2020 wurden den Mitgliedern bekannt gegeben. An den großen Erfolg des Narrentreffens 2015 wird wieder angeknüpft und am 24. Januar bis 25. Januar 2020 findet ein Narrentreffen in Zwiefaltendorf statt.

Auch wurde das Thema „Neue EU-Datenschutzgrundverordnung“ den Mitgliedern kurz vorgestellt und darüber informiert, dass hier mal wieder die Bürokratie das Ehrenamt nicht leichter macht. Außerdem sprach Vorstand Steffen Löffler von einem geplanten Erste-Hilfe-Kurs, bei dem insbesondere auf das Verhalten bei Unfällen an Veranstaltungen eingegangen werde.

Ehrung von Mitgliedern

Zum Schluss der Hauptversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Patrick Niederer und Heike Munding wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Narrenverein mit dem bronzenen Vereinsorden ausgezeichnet. Marco Britsch erhielt für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft eine Urkunde und den silbernen Vereinsorden. Wie in jedem Jahr wurde die Veranstaltung nach den Dankesworten von Steffen Löffler mit einer Bilderpräsentation und einem gemeinsamen Essen abgeschlossen.