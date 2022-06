Konfirmation in Riedlingen am 8. Mai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Mai bestätigten in der Christuskirche zu Riedlingen sieben junge Menschen ihre Taufe in einem feierlichen Konfirmationsgottesdienst (von links): Selina Haffner, Anton Gribanov, Alexandra Babtschuk, Joel Esau, Pauline Kraus, David Kuksaus und Leonie Schuster. Im Gottesdienst hatten sie ihre Konfirmationssprüche mit Bildern illustriert und eigene Erklärungen dazu abgegeben. Pfarrehepaar Anne und Theo Mielitz hatten ihnen persönlich den Segen Gottes zugesprochen und Kirchengemeinderätin Maike Butz im Namen des Kirchengemeinderates ein Grußwort gesprochen.