Konfirmation in Pflummern.

Vor Pfingsten feierten fünf Jugendliche in der Kirche in Pflummern das Fest ihrer Konfirmation und bekräftigten vor den zahlreich Versammelten ihre Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde. Eltern hatten die Kirche festlich geschmückt und auch an den beiden Eingängen Bäumchen aus dem Pflummerner Wald aufgestellt. Der Gemischte Chor unter Leitung von Rainer Bischel wirkte nach langer Corona-Unterbrechung erstmals wieder im Gottesdienst mit, Kathrin Claßen begleitete die Gemeinde mit festlicher Orgelmusik. Aus der Hand von Kirchengemeinderat Rainer Bischel erhielten die Konfirmanden nach der Segnung am Altar das gerahmte Schmuckblatt mit dem Denkspruch, den die Jugendlichen selbst ausgewählt hatten. Coronabedingt feierte in diesem Jahr das Pfarrerehepaar Anne und Theo Mielitz aus Riedlingen den Festgottesdienst in der Pflummerner Kirche, die kurzfristig die Vertretung von Pfarrerin Gudrun Berner übernahmen. Von links nach rechts: Pfarrer Theo Mielitz, Lucas Schwab (Binzwangen), Luca Glaser (Pflummern), Mia Reule (Daugendorf), Miguel Klippstein (Ittenhausen), Hannes Blum (Pflummern), Pfarrerin Anne Mielitz. Foto: Dirk Schwarzer