Kommunaler Einsatz für Klimaschutz

Eine Rekordzahl von 37 baden-württembergischen Städten und Gemeinden zeichnete Umweltminister Franz Untersteller mit dem European Energy Award (EEA)aus. Zu den Preisträgern gehörten auch Riedlingen, Dürmentingen und Unlingen. Die Bürgermeister durften die Auszeichnung am Montag in Tübingen in Empfang nehmen. Mit dem Preis soll das „Engagement der Kommunen, die ihre lokale Energie- und Klimaschutzpolitik mit ganz konkreten Maßnahmen beharrlich und erfolgreich voranbringen“, gewürdigt werden, sagte Untersteller.

Die Stadt Riedlingen mit 10 662 Einwohnern hat sich 2014 mit dem Projekt „Nachhaltige Stadt“ auf den Weg zu einem energiepolitischen Leitbild begeben. Am Schluss des Verfahrens standen konkrete Projekte wie der Windkraftpark Teutschbuch und die Photovoltaik-Anlage Zwiefaltendorf fest. Die Stadt ließ eine CO-Bilanz erstellen und trat dem EEA bei. Zwischenzeitlich unterhält die Stadt ein Energiepolitisches Netzwerk mit Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Riedlingen. Die Flächen-PV-Anlage in Zwiefaltendorf ist umgesetzt, der Windpark Teutschbuch befindet sich im Antragsverfahren. Das Projekt berührt auch die Nachbargemeinde Zwiefalten im Landkreis Reutlingen. Neben dem historischen Wasserkraftwerk an der Donau erzeugt eine moderne Hackschnitzelheizungsanlage für mehrere Schulen Energie. Die Riedlinger Biogasanlage versorgt etwa 2450 Haushalte und ist die größte in Baden-Württemerberg. Im ersten Anlauf erreichte Riedlingen 63 Prozent der möglichen EEA-Punkte und bedankt sich für die Unterstützung der Energie-Agentur Ravensburg und der Verwaltung sowie die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.

Eigenes Energiekonzept

„Energieverbrauch senken – Energie Leben – Alternativen umsetzen“: Unter diesen Vorsätzen steht das Energieleitbild der Gemeinde Dürmentingen. Bereits vor dem EEA-Prozess hat sich der Gemeinderat ein eigenes „Energiekonzept“ auferlegt. Doch mit der Teilnahme und der erstmaligen Verleihung des European Energy Awards im Jahr 2009 wurde das Thema Energie in Gremien, Verwaltung und Bürgerschaft noch mehr verankert. In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Maßnahmen zur Minderung des Energiebedarfs und der CO2-Emissionen umgesetzt. Hierfür wurde Dürmentingen 2014 erneut mit dem EEA ausgezeichnet. Im Rahmen des Re-Audits im November 2018 bestätigte sich deutlich, dass das Thema „Energie“ in allen Handlungsfeldern, in welchen eine Kommune mit etwas mehr als 2600 Einwohnern tätig werden kann, einen hohen Stellenwert einnimmt. Der Ausbau von Nahwärmenetzen unter Nutzung erneuerbarer Energien ist dabei ein wesentliches Standbein. Hinzu kommen die grundlegende Sanierung von kommunalen Gebäuden und die Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie. In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg will Dürmentingen in den kommenden Jahren weiterhin konsequent energetische Maßnahmen planen und umsetzen.

Die Gemeinde Unlingen nimmt seit 2014 am European Energy Award teil und ist Mitglied im kommunalen Energieeffizienz-Netzwerk innerhalb des Verwaltungsraums Riedlingen. Unlingen hat in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Biberach erhebliche Anstrengungen zum Austausch von Ölheizungen unternommen und setzt seit 2009 auf ein ausgedehntes Netz zur Fernwärmeversorgung der Gemeinde. Aktuell stammen mehr als 70 Prozent des gesamten Wärmebedarfs auf dem Gemeindegebiet aus regenerativen Quellen. Der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft auch die Stromproduktion: Es werden bereits 15,9 Prozent des gesamten Strombedarfs auf dem Gemeindegebiet produziert. Auch die Kommune ist mit drei Anlagen daran beteiligt. Der 2018 beschlossene Leitfaden für einen wirksamen Klimaschutz und wirtschaftliches Bauen und Sanieren für kommunale Liegenschaften wird zukünftig Planungsgrundlage sein. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, den begonnenen EEA-Weg konsequent weiter zu gehen.