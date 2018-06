Kommt ein Neubau an der Riedlinger Berufsschule?

Es tut sich etwas an den Beruflichen Schulen in Riedlingen. In das Schulzentrum in direkter Nachbarschaft zum Krankenhaus sollen Millionen investiert werden. Zunächst wird das historische Hauptgebäude instandgesetzt, wofür rund 820 000 Euro notwendig sind. Im nächsten Schritt wird geprüft, ob der Flachbau neben dem Hauptgebäude saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden kann. Im Haushalt des Kreises sind dafür 4,3 Millionen Euro in den kommenden Jahren vorgemerkt. Der Leiter der Beruflichen Schulen, Matthias Kniese, ist von der Entwicklung mehr als nur angetan: „Das ist toll für die Schule.“

Die Beruflichen Schulen in Riedlingen entwickeln sich seit Jahren wieder positiv. Die Schülerzahlen sind in den vergangenen Jahren nach oben gegangen, derzeit gehen dort rund 500 Schüler ein und aus. Diese Zahl wird auch im kommenden Jahr fast erreicht werden, glaubt Kniese. Die Wirtschaftsoberschule ist stabil, auch die zweijährige Wirtschaftsschule. Beim kaufmännischen Berufskolleg büßt die Schule eine Klasse ein, dies wird aber durch gute Anmeldezahlen für die neue Schulart AvDual fast kompensiert.

Dieser Entwicklung, aber auch geänderten gesetzlichen Anforderungen, wird nun baulich Rechnung getragen. Ganz konkret steht die Sanierung des mehr als 100 Jahre alten Hauptgebäudes auf dem Programm. Bereits 2018 soll und muss mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Denn der Landkreis ist in den Genuss von Zuschussmitteln aus dem Sonderprogramm für Schulsanierungen gekommen. Für die geplanten Arbeiten in Riedlingen wurden Kosten von 818 000 Euro eingereicht. Und die wurden allesamt anerkannt, obwohl der Fördertopf insgesamt deutlich überzeichnet war. Der Kreis wurde mit einem Zuschuss von 329 000 Euro (40 Prozent) bedacht.

Fluchttreppe nötig

Am historischen Hauptgebäude stehen vor allem zwei Sanierungsschwerpunkte an. Zum einem muss der Brandschutz am Gebäude verbessert werden, auch aufgrund veränderter gesetzlicher Bestimmungen, sagt der Schulleiter. Bislang gab es im obersten Stock eine Ausstiegsplattorm, von der aus Schüler und Lehrer im Brandfall gerettet werden müssten. Doch das ist nicht mehr erlaubt. Es braucht eine Fluchttreppe. Die soll nun an der Frontseite angebracht werden. Das stört zwar etwas die schöne Anmutung des Gebäudes, aber eine andere Möglichkeit gab es nicht, sagt Kniese. Denn bei einer Fluchttreppe auf der Rückseite hätten die Schüler und Lehrer im Brandfall durch Klassenzimmer gehen müssen. Das ist nicht zulässig. Denn wenn diese verschlossen wären, bliebe der Fluchtweg versperrt.

Neben der Fluchttreppe werden auch Brandtüren eingebaut und neue Feuermelder installiert. Das Fundament für die Treppe soll in den Sommerferien gefertigt werden, die Treppe selbst samt der dafür notwendigen Durchbrüche und weitere begleitende Arbeiten im Gebäude sollen im Herbst erfolgen.

Der zweite Schwerpunkt gilt der schönen Backsteinfassade. Die ist in die Jahre gekommen und bedarf einer Auffrischung. Nachdem diese augenscheinlich beim Grundschulgebäude in Riedlingen gut gelungen ist, soll dies nun auch an der Beruflichen Schule geschehen, deren Fassade ebenfalls über 100 Jahre alt ist. Die Kosten dafür werden auf über 350 000 Euro geschätzt. Im Zuge dieser Arbeiten sollen zudem in den Werkstätten alte Garagentore durch moderne Sektionaltore ausgetauscht werden.

Neubau denkbar

Eine weitaus größere Investition steht zudem im Raum: Schule samt Landkreis als Schulträger denken konkret über einen Neubau oder eine Sanierung des Flachbaus in Riedlingen nach. Denn in Riedlingen wird der Raum knapp. Hintergrund seien die wachsende Schülerzahl, zusätzliche Angebote und insbesondere die Zunahme an unterrichteten Wochenstunden, heißt es vom Landratsamt. Schon jetzt ist eine Klasse ins Krankenhauswohnheim ausgelagert. Zudem gibt es keine Aula, keine Cafeteria, zu wenig Lehrerstützpunkte. Kurzum: Es fehlt der Platz.

Der kann durch eine Erweiterung und Sanierung des bisherigen Flachbaus geschaffen werden oder durch einen Neubau. Das Gebäude ist 42 Jahre alt. Derzeit werden durch ein Architekturbüro beide Möglichkeiten geprüft. Gleichzeitig wurde durch das Regierungspräsidium der Entwurf eines Raumprogramms vorgelegt. Nun werde der Landkreis als Schulträger die weitere Nutzung des Theoriegebäudes prüfen.

Im Haushalt des Landkreises sind für 2018 Planmittel von 50 000 Euro eingestellt sowie 4,25 Millionen Euro für die kommenden Jahre, wobei noch kein zeitlicher Fahrplan fixiert wurde. „Das könnte ein ganz schmuckes Eck da oben werden“, glaubt Kniese – auch mit Blick auf geplante Veränderungen in der Nachbarschaft.