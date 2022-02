Kolping-Bildungszentrum informiert über Angebote

Das Kolping-Bildungszentrum lädt am Samstag, 19. Februar, von 10 bis 12 Uhr, zum Infotag an die Schule ein. Interessierte können sich über das Schulangebot informieren.

Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt mit dem Schwerpunktfach „Pädagogik und Psychologie“ in drei Jahren zum Abitur. Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für all diejenigen, die ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben, die Fachhochschulreife in einem Jahr zu erlangen. Wer eine Berufsausbildung abgeschlossen hat und weiter im Beruf bleiben will, kann in zwei Jahren, berufsbegleitend, am Berufskolleg die Fachhochschulreife erlangen. Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II wird neben der Fachhochschulreife und mit einer praktischen und schriftlichen Zusatzprüfung die Berufsausbildung zum Assistenten im Gesundheits- und Sozialwesen erworben. Das Berufskolleg ist schulgeldfrei. Beim Berufskolleg Fremdsprachen bewegt man sich auf internationalem Parkett. Die Schwerpunktfächer Englisch und Spanisch, sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung erlauben es nach zwei Jahren neben der Fachhochschulreife auch die Ausbildung zum fremdsprachlichen Wirtschaftsassistenten abzuschließen. Als weitere Option ist der Abschluss zum „Internationalen Wirtschaftskorrespondenten“ (KA) möglich. Berufsfachschule Altenpflegehilfe mit intensiver Deutschförderung, beginnt ab 1. April. Die schulgeldfreie, duale Ausbildung dauert aufgrund der intensiven Deutschförderung zwei Jahre. Zwei Tage in der Woche erfolgt der Unterricht an der Berufsfachschule. An den anderen Tagen wird in einer Pflegeeinrichtung die Praxis erlernt. Der erfolgreiche Abschluss zum „Pflegehelfer/in“ und eine bestandene B2-Prüfung ermöglichen eine Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann.