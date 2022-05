Klosterbräu eröffnet „Brauhaus“ unter Eigenregie

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten im und am „Brauhaus“ in Zwiefalten sind auf der Zielgeraden. Die „Albhütte“, mit der die Bauzeit überbrückt wurde, hat ausgedient, Mitte des Monats soll die Eröffnung sein. Die Brauerei Klosterbräu übernimmt die Leitung wieder unter eigener Regie, nachdem das Lokal fast 50 Jahre lang verpachtet war.

Klosterschenke ermöglicht Münsterbau

Die Brautradition in Zwiefalten ist fast genauso alt wie das Reinheitsgebot von 1516. Im vorigen Jahr waren es genau 500 Jahre – zu diesem Jubiläum kam das helle Vollbier „1521“ neu ins Sortiment. In diesem Jahr wird in der Klosterchronik der Benediktiner in Zwiefalten erstmals die Herstellung von Bier erwähnt. Diese Kunst wurde in der Folge ständig verbessert. Allerdings habe dies die Mönche nach Ansicht der Klosterleitung zu sehr von ihren sonstigen Pflichten abgelenkt, weiß Brauereichef Peter Baader, der sich heute dieser Tradition verbunden fühlt.

1724 wurde deshalb, außerhalb der Klosteranlage, ein separater Neubau an dem Platz angeordnet, wo heute noch das Zwiefalter Klosterbräu gebraut wird: „Die Heimat des Biers in Zwiefalten.“ Dieses Outsourcing rentierte sich: Die Lage an der wichtigen Nord-Süd-Achse zwischen Stuttgart und Bodensee sorgte bald für rege Besucherfrequenz. Die Klosterschenke wurde eine wichtige Einnahmequelle, mit der auch der Bau des Münsters finanziert wurde.

Von der Gasthaus- zur Privatbrauerei

Im Rahmen der Säkularisation kam die Klosterbrauerei 1803 in weltliche Hände. Anton Götz aus Tigerfeld kaufte die Anlage 1821 für 21 000 Gulden. 181 000 Mark legte dann der Kappeler Brauer Albert Baader 1897 dafür hin. Seitdem ist die Brauerei, mittlerweile in sechster Generation, im Familienbesitz. Im heutigen Nebenzimmer befand sich bis 1958 noch der Sudkessel. Nach dem Krieg wurde die Braustätte erweitert und Ende der 50er-Jahre das heutige Sudhaus errichtet. Der Wirtschaftsboom brachte auch der Brauerei einen Aufschwung: „Damals wurden ganze Baustellen beliefert.“ Die Gasthausbrauerei entwickelte sich zu einer kleinen Privatbrauerei.

Bis 1963 von Brauerfamilie bewirtet

Auch die Gaststätte, das Brauhaus, wurde in der Folge umgebaut. Umgetrieben wurde es bis 1963 noch von Peter Baaders Großmutter Sofia, die nicht nur Wirtin war, sondern sich auch um den Vertrieb kümmerte, außerdem um die Landwirtschaft und die Kinder, während ihr Mann Albert als klassischer Brauer sich um das Bier kümmerte. „Das Vertriebsgen steckt auch in mir“, sagt Enkel Peter Baader, der den Biergarten in Betrieb nahm, später dann den Bierhimmel und den Hofladen.

Nach fünf Pachtgenerationen übernimmt Baader jetzt auch das Brauhaus wieder in eigener Regie. Es soll eine „Vorbildgastronomie“ sein. Gewissermaßen das Herzstück sind die alten Kupfertanks, die im Gastraum und Nebenzimmer zum Einsatz kommen: „Der erste Tankbierausschank der Region stellt das handgebraute Zwiefalter Bier auch optisch in den Mittelpunkt.“ Es handle sich um keine Attrappe. Das frisch gebraute Bier wird aus dem kalten Felsenkeller ins Brauhaus in die Biertanks über den Köpfen der Gäste gelagert und direkt gezapft: „Frischer bekommt man Bier nicht.“ Das alte Kreuzgewölbe im Gastraum wurde restauriert. Ein innovatives Beleuchtungskonzept soll Wohlfühlatmosphäre unter dem restaurierten Kreuzgewölbe schaffen. Der WC-Bereich wurde komplett saniert, die Lüftungstechnik erneuert.

Das „Brauhaus“ mit 140 Sitzplätzen und einer großen Sonnenterrasse ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet. „Es soll Anlaufstelle für den Umkreis von 40 Kilometern werden“, erklärt Baader. Der Betrieb der „Albhütte“ habe schon einen Vorgeschmack vermittelt; die Erfahrungen davon will Baader auf das Brauhaus übertragen. Es sei das Konzept einer Kommunikationsgastronomie, in der sich alle Generationen wohlfühlen.

Einmal im Monat sind Veranstaltungen vorgesehen. Im Nebenzimmer mit Kicker und Fußballübertragungen ist eher das jüngere Publikum angesprochen. Auf der Karte stehen schwäbische Klassiker wie Rostbraten, aber auch Hähnchen, die in der „Albhütte“ gut angekommen sind, selbstgemachte Burger und auch vegetarische Gerichte. Möglichst viel soll aus der Region kommen. Personell sei das „Brauhaus“ gut aufgestellt. Die Leitung des Restaurants übernehmen Daniel und Marisa Caccavale, ein Koch und eine Restaurantfachfrau, die zuvor fünf Jahre lang das Traditionslokal „Einzelstück“ in Metzingen betrieben haben.