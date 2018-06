Klinik-Café öffnet wieder: Pause machen im Café Pause

Am Riedlinger Krankenhaus kann man künftig Pause machen im Café Pause: Anfang kommender Woche soll ins Café im Klinikgebäude wieder Leben einkehren. Jörg Burkhardtsmaier und Helga Käfferlein haben die Gastronomie übernommen. Allerdings wollen sie nicht nur Klinikpersonal, Patienten und Besucher ansprechen, sondern ihr Angebot erweitern und sich für Besucher von außen öffnen.

Im Februar 2017 hat das Café im Krankenhaus seine Pforten geschlossen. Nun wird es nächste Woche wiederbelebt. Jörg Burkhardtsmaier und seine Frau haben das Café gepachtet und werden es künftig betreiben. Mit 50 Jahren wagen sie die große Veränderung. Denn es ist ein klarer Schnitt in ihrem beruflichen Leben. Und gleichzeitig gehe ein langgehegter Wunsch in Erfüllung, sagt Burkhardtsmaier.

Zumindest vom Gebäude her haben die beiden ein Heimspiel, denn beide sind und waren bislang in der Medizinbranche daheim. Er ist von Haus aus Anästhesiepfleger und ist derzeit noch als Geschäftsführer eines Medizintechnikhandels tätig, wird das Unternehmen aber abgeben. Sie ist von Haus aus Krankenschwester und noch in Teilzeit in der Pflege beschäftigt.

Nun geht es in die Gastronomie. „Das war immer ein Traum von mir und meiner Frau“, sagt der Schemmerhofer. Der erfüllt sich nun. Und durch Zufall ist es das Café in Riedlingen geworden. Als Patient in der Sana-Klinik in Biberach hat er den Aushang entdeckt, dass am Krankenhaus in Riedlingen ein Café-Betreiber gesucht wird. Sie haben es sich durch den Kopf gehen lassen und sind dann auf die Sana zugegangen. Und shaben ich dafür entschieden.

„Ich fange nichts blauäugig an“, sagt Burkhardtsmaier. Er ist überzeugt, dass das Café mit ihrem Konzept funktioniert und erfolgreich ist. Denn die beiden wollen natürlich Patienten, Ärzte und Pflegepersonal im Haus ansprechen. Und natürlich auch Schüler von der Beruflichen Schule nebenan. Aber nicht nur. Sie wollen das Café öffnen für Besucher von außen, die den Platz und die Aussicht von der Terrasse ins Grüne und auf die Donau genießen.

Ganztägig geöffnet

Dazu wollen sie täglich von 9 oder 10 Uhr bis 17 Uhr das Café Pause öffnen. Sie werden zudem Mittagstisch anbieten und auch Brunch und Frühstücksbuffets. „Das wird funktionieren“, ist er überzeugt. Und es soll nicht das einzige Café bleiben, das er übernimmt. Er will auch an anderen Standorten noch tätig werden.

Ins Riedlinger Café haben sie schon investiert, haben neue Geräte eingebaut. Noch steht die Abnahme durch die Stadt aus, doch Jörg Burkhardtsmaier geht davon aus, dass diese glatt läuft. Alkohol darf er allerdings noch keinen ausschenken. Der Antrag auf eine Gaststättenkonzession wird noch bearbeitet. Bis der Bescheid erteilt wird, kann es allerdings noch ein paar Monate dauern.