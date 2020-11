Kleintransporter fährt auf

Rund 15 000 Euro Sachschaden hat am Montag ein Unfall in Riedlingen gefordert. Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach 12 Uhr ein 66-Jähriger mit einem VW in der Neuen Unlinger Straße in Richtung Ertingen unterwegs. Dass der Mann abbremsen musste, bemerkte ein nachfolgender 49-Jähriger zu spät. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr mit seinem Ford auf den VW auf. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.