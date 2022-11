Kleines Froschkuttelnessen am 11.11.

Traditionell lädt die Narrenzunft „Gole“ am 11. November zum „Kleinen Froschkuttelnessen“ ein. Stattfinden wird dieses im Sportheim des TSV Riedlingen ab 20 Uhr, heißt es in einer Ankündigung.

Die Besucher haben an diesem Abend Gelegenheit bei einem gemütlichen Beisammensein Informationen zur Fasnet 2023 und den geplanten Ausfahrten zu erhalten. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt wird das Landschaftstreffen Donau in 2024 sein. Der Trommler- und Fanfarenzug der Zunft wird an diesem Abend aufspielen.