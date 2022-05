Kleiner Schwelbrand beim alten Feuerwehrhaus

Rauch aus einer vermeintlichen Garage in der Pfaffengasse haben am Mittwochvormittag aufmerksame Passanten der Leitstelle in Biberach gemeldet. Vor Ort stellte der Riedlinger Einsatzleiter der Feuerwehr fest, dass es sich nicht um eine Garage handelte, sondern um eine schwere Holztür, die den Zugang zu einem alten Gewölbekeller unterhalb des ehemaligen Feuerwehrhauses auf dem Wochenmarkt versperrte.

Der Brand konnte mit der Kübelspritze gelöscht werden. (Foto: Feuerwehr)

Mit Kübelspritze das Feuer gelöscht

Die Feuerwehr musste die verschlossene Tür aufbrechen. An der Tür war ein kleiner Schwelbrand, sowie Rauchentwicklung im Keller festzustellen. Mittels Kübelspritze wurde der Brand gelöscht. Zur Entrauchung des Kellers wurde ein Lüfter eingesetzt.

Mit der Wärmebildkamera wurde im Keller nach weiteren Brandherden gesucht. (Foto: Feuerwehr)

Durch Kontrolle mit einer Wärmebildkamera konnte im Keller selbst kein Brandherd festgestellt werden. An der Einsatzstelle waren neben der Feuerwehr Riedlingen, auch ein Rettungswagen des DRK und die Polizei.