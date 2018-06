Kleiner Kater sucht ein Zuhause

Katzenbesitzer oder neues Zuhause gesucht: Am 3. Juli ist dieser etwa zehn bis zwölf Wochen alte Kater bei der Jet-Tankstelle in Riedlingen gefunden und in der Tierarztpraxis Berger abgegeben worden. Der Kater ist sehr verschmust und an Menschen gewohnt. Bisher habe sich niemand gemeldet, der das Käterchen vermisst. Auf diesem Wege versucht die Riedlinger Praxis nun, den Besitzer oder einen Platz für den jungen Kater zu finden, da er sonst in ein Tierheim gebracht werden muss.

Nähere Informationen unter

Telefon 07371 /7221 oder

kontakt@tierarztpraxis-berger.de