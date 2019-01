Kleine Steine des Erinnerns

Auf Initiative des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog ist der 27. Januar ein Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Form des Gedenkens sind auch die Stolpersteine, die es in Riedlingen gibt. Auf Initiative von Pfarrer Stegmann und Jörg Boßler wurden am 24. Mai 2016 Stolpersteine verlegt. Sie sollen an jüdische Mitbürger erinnern, die hier lebten und in der Zeit des Nationalsozialismus vertrieben, deportiert oder ermordet wurden.

Als Begleitprogramm der Anne-Frank-Ausstellung hat Jörg Boßler auch Interessierte zu den Stolpersteinen in Riedlingen geführt. Seit 1871 lebten in der Stadt wenige jüdische Familien. Das Zusammenleben verlief weitgehend friedlich, obwohl es auch Zeugnisse aus den Jahren 1818 und 1895 gibt mit massiver antisemitischer Hetze, wie es Christoph Knüppel in seinem Artikel „Zur Geschichte der Juden in Riedlingen“ beschreibt. Am 1. April 1933 begann die Verfolgung mit einem Aufruf zum Boykott der drei jüdischen Textilgeschäfte.

In der Lange Str. 8 (heute: Marco Moden) liegen vier Stolpersteine. Hier hatte Herbert Siegfried Oettinger mit seiner Frau Caroline ein gut gehendes Textilgeschäft. Im September 1938 mussten sie es verkaufen und zogen nach Stuttgart. Am 22. August 1942 wurden sie nach Theresienstadt deportiert und zwei Jahre später in Auschwitz ermordet. Ihr Sohn Ernst Walter, promovierter Jurist, war schon 1937 in die USA emigriert, seine Schwester Eva zwei Jahre danach.

Vor der heutigen Apotheke, Marktplatz 15, liegen sechs Stolpersteine: Emma Oettinger, geb. Landauer, konnte im Alter von 82 Jahren in die Schweiz fliehen. Ihre Tochter Irma dagegen, die mit Albert Bernstein verheiratet war und ein Textilgeschäft betrieb, wurde wie ihr Mann am 1. Dezember 1941 von Stuttgart über Dachau nach Riga deportiert und dort ermordet. Die Kinder Elisabeth, Erich und Kurt konnten sie zuvor durch einen Kindertransport nach England retten. Von Erich (geboren 1922) gibt es schriftliche Erinnerungen an seine Kindheit in Riedlingen. Er war der Junge, der auf einem Gemälde von Richard Hohly (zusammen mit anderen Kindern) in der Aula des Gymnasiums zu sehen war, worauf ja dann die ganzen Gemälde von Hohly überstrichen wurden. Erich gab seine Erinnerungen an seinen Sohn David weiter. Dieser kam zur Stolpersteinverlegung in die Stadt, zusammen mit seiner betagten Mutter, seiner Frau, den beiden Kindern und seinem Bruder Kurt.

Am Marktplatz 9 (heute Volksbank-Raiffeisenbank) liegen vier Stolpersteine: David und Rosa Weil betrieben dort ein Textilgeschäft, das sie im Juni 1937 verkauften. Mit der zehnjährigen Tochter Frida gelang ihnen in letzter Minute die Flucht nach Kalifornien. Rosas 70-jähriger Vater hatte sich nicht zur Ausreise entschließen können. Er wurde in Theresienstadt ermordet.

Das frühere Geschäft Gaissmeier, (Marktplatz 14, heute Quick Schuh) hatte einen jüdischen Geschäftsführer, Herbert Oettinger. Ende 1935 wurde er entlassen. Für ihn liegt dort ein Stolperstein. Mit seiner Familie wohnte er in der Zollhauserstraße 20. Die fünf Stolpersteine dort sind für ihn, seine Frau Thekla und die Söhne Lothar, Ernst und Hans. Nach vielen Irrungen gelang ihnen die Flucht in die USA.