Kleine Marken erzählen große Geschichte

Mit einer kleinen, aber feinen Ausstellung erinnern die Riedlinger Briefmarkenfreunde an das Ende des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren im November 1918. Anhand von Postkarten und Briefmarken wird verschiedenen Aspekten der Kriegs- und Nachkriegszeit nachgespürt.

„Briefmarken flüstern, Briefe erzählen“, zitierte der Vorsitzende des Vereins, Christian Helfert, bei der Ausstellungseröffnung im Foyer der Kreissparkasse eine Philatelistenweisheit, zu der rund 30 Interessierte kamen. Und auch die Riedlinger Briefmarkenfreunde haben die Briefmarken und Postkarten zum Flüstern gebracht. Helfert zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis des vielfältigen Engagements. „Ich bin stolz, dass ein solch kleiner Verein eine solche Ausstellung auf die Beine stellen kann“, sagte er. Dabei betonte er die generationenübergreifende Gemeinschaftsleistung – die Briefmarkenjungend hat sich genauso beteiligt wie erfahrene Sammler und Philatelisten in Riedlingen. Werner Selg hat die Ausstellung mit einer Vitrine zum Thema „Post im 1. Weltkrieg“ ergänzt. Die Ausstellung sei „toll und vielfältig geworden“, so Helfert.

In seiner Ansprache skizzierte Helfert gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Veränderungen durch den 1. Weltkrieg. Es war der erste „industriell“ geführte Krieg. Die Frauen mussten in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft die Männer ersetzen, die an der Front waren. Es kam zu politischen Umstürzen – etwa in Russland, als de Zar gestürzt wurde, und auch in Deutschland. Er erinnerte an den Kieler Matrosenaufstand, eine Keimzelle, die zur Abdankung des Kaisers und zur 1. Demokratie in Deuschland führte.

Für seinen Beitrag hat sich Christian Helfert mit der Feldpost beschäftigt, um die Situation vor, während und nach dem 1. Weltkrieg darzustellen. Dabei ist er immer wieder auf Kleinigkeiten gestoßen, die Geschichten erzählen. So zitierte er aus einer Postkarte eines Soldaten, der im Januar 1917 aus Waldhausen schreibt. „Hier bin ich auf Russenwache“, schreibt er unter anderem – was steckt dahinter? Um die fehlenden deutschen Männer in der Landwirtschaft zu ersetzen, wurden Kriegsgefangene dazu verpflichtet zu helfen. Die wurden wiederum von Soldaten bewacht – das nannte man „Russenwache“.

Die Schaukästen zeigen unterschiedlichste Aspekte auf, die mit Erläuterungen versehen sind. Die Briefmarkenjugend hat die damalige Darstellung von Soldaten auf Postkarten interpretiert. Max Sprißler hat sich mit der Stellung des Roten Kreuzes im 1. Weltkrieg beschäftigt, wohin gegen Postkarten-Experte Jürgen Berger sich Ansichtskarten als Feldpost im 1. Weltkrieg ausgewählt hat. Die besetzten Gebiete und Abstimmungsgebiete im deutschen Kaiserreich hat sich Helmut Madre angenommen. Gerhart Aue hat sich ein Stellungskampf im 1. Weltkrieg herausgepickt – der Kampf um den Hartmannswillerkopf im Elsass, der immer wieder von Deutschen und Franzosen unter großen Verlusten erobert und rückerobert wurde. Arno Marten hat sich mit den 100 Jahren nach dem 1. Weltkrieg beschäftigt und Gerhard Otto stellt in seinem Schaukasten ganz plastisch die Inflationszeit von 1914 bis 1923 vor. 1918 kostete etwa das Briefporto 0,15 Reichsmark, im Januar 1923 bereits 50 Reichsmark und dann ging es rasend voran: am 15. November 1923 kostet ein Brief 10 Milliarden Reichsmark.

Der Brief, der über und über mit Briefmarken beklebt ist, griff auch der Regionaldirektor der Kreissparkasse, Matthias Reichelt, in seiner Begrüßung auf. An der Ausstellung bleibe man hängen, zeigte er sich überzeugt. Denn die Ausstellung erzählt „Geschichten und Geschichte“, betonte Reichelt und gratulierte dem Verein für die großartige Ausstellung.

Glückwünsche und Grüße im Namen der Stadt überbrachte Jörg Boßler. Nach 100 Jahren gebe es kaum noch Zeitzeugen, der Krieg wirke abstrakt, ein Stoff aus den Geschichtsbüchern. Umso wichtiger sei es durch so persönliche Dokumente, wie solchen der Ausstellung, die Erinnerung lebendig zu halten, betonte der Bürgermeister-Stellvertreter. Boßler schlug auch den Bogen in unsere Zeit. Deutschland lebt nun seit 70 Jahren in Frieden und in einer Demokratie. Dafür müsse man demütig und dankbar sein. Doch es machen sich Politikverdrossenheit und Demokratiemüdigkeit stark, warnte Boßler und warb für mehr Einsatz: „Unsere Staatsform braucht auch Menschen, die sich in der Politik engagieren“, so Boßler.