Kleine Dinge mit großer Wirkung

Am Anfang stand die Idee, krebskranke Kinder in Tübingen zu unterstützen. Zuerst mit selbst gehäkelten Mützchen, dann mit bemalten Kieseln, die in einer Spendenbox zum Verkauf angeboten wurden. Die Idee hatten Brigitte Gerdon-Kahl und Rosi Heizelmann im Jahr 2014. Diese sogenannten Schmunzelsteine und die Hilfe für krebskranke Kinder kam bei den Menschen so gut an, dass die beiden Frauen in eineinhalb Jahren 20 000 Euro für den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen sammelten. Heute ist nicht nur Rita Briegel neu im Team, auch das Sortiment wurde erweitert und die gesammelte Summe hat sich auf 80 000 Euro gesteigert. Denn zu den Schmunzelsteinen kamen weitere kreative Ideen – Schlüsselanhänger, kleine Büchlein, Trost- und Dankeskarten und allerlei, was sich aus Steinen machen lässt.

Als die Damen vor fünf Jahren mit ihrer Aktion begannen, hätten sie sich nicht träumen lassen, welchen Erfolg sie damit erzielen würden. Ihr Wunsch war, den Förderverein für krebskranke Kinder, der in Tübingen ein Elternhaus, das José-Carreras-Haus unterhält, zu unterstützen. Dieses Elternhaus ist für betroffene Familien während der Dauer der Therapie ihrer krebskranken Kinder ein Zuhause auf Zeit. Teilweise müssen Eltern über Wochen und Monate bei ihrem Kind in Tübingen bleiben. Mittlerweile ist ein weiteres Haus, das Reinhold-Beitlich-Haus, dazu gekommen. Getragen werden die Häuser vom Förderverein, der auch die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen und die medizinische Forschung unterstützt, denn jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 2000 Kinder und Jugendliche an Krebs.

Weil medizinische Hilfe nicht alles ist, was die Kinder und deren Familien brauchen, engagieren sich die Mitglieder des Fördervereins– wie die Frauen aus der Riedlinger Region. Schmunzelsteine gebe es immer noch, sagt Gerdon-Kahl. Die lustigen, frechen Gesichter auf den flachen Kieselsteinen kommen nach wie vor gut an. Unterstützung gibt es in den Familien und im Freundeskreis.

Eine Schulklasse sammele einmal im Jahr flache, kleine Steine und die Lehrerin bringe dann eine ganze Tüte voll neues Material vorbei. Auch Rita Briegel hat einige Helferinnen um sich geschart. Eine der Strickerinnen ist über 80 Jahre und lässt fleißig die Nadeln klappern. So entstehen Mini-Söckchen, in deren Inneren ein Einkaufschip Platz findet. Kleine Büchlein mit Sprüchen und Karten, die Trost spenden oder Mut machen, werden ebenfalls angeboten. Derzeit sind Accessoires für die Fasnet im Angebot, über Ideen für Ostern wird gerade nachgedacht. Weitere Helfer unterstützen beim Papier schneiden oder stiften Wolle oder Papier.

Die selbstgebastelten Dinge kommen in eine bunte Box, zusammen mit einem Spendenkässchen des Tübinger Fördervereins. Wer ab drei Euro in die Kasse wirft, kann sich etwas aussuchen. Die Kisten bastelt Gerdons-Kahls Vater zusammen, verschraubt die Kässchen mit der Box, damit sie nicht gestohlen werden. Denn das sei leider auch schon vorgekommen, sagen die Frauen. Aufgestellt sind die Boxen in Geschäften, Banken, Praxen oder Apotheken. „Da, wo wir ein Kistchen aufstellen dürfen“, sagt Gerdon-Kahl. Nicht nur in Riedlingen stehen solche Kisten. Auch in Unlingen, Andelfingen, Ertingen, Uttenweiler, Mengen, Obermarchtal, in Tübingen und Mössingen.