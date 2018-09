Kleiderkammer hat geöffnet

Die Kleiderkammer Riedlingen hat am Mittwoch, 12. September, geöffnet. Der Verkauf findet von 15 bis 18 Uhr in der Kirchstraße 18 an der Bushaltestelle statt. Kleiderspenden werden angenommen am Mittwoch, 12. September, von 16.30 bis 18 Uhr und am Freitag, 14. September, von 14 bis 17 Uhr. Die Organisatoren bitten darum, keine kaputten oder schmutzigen Schuhe zu bringen. Das Team der Kleiderkammer des Ökumenischen Freundeskreises möchte kostengünstig ein vielfältiges Angebot an Kleidung für Damen, Herren und Kinder bieten.