Klavier für Erwachsene

Eine musikalische Einführung in der Welt der Tasten für Eltern und Erwachsene wird am Dienstag, 18. September, in der Conrad Graf-Musikschule in Riedlingen angeboten. Dann führt Rosa Widik, Klavierlehrerin an der Musikschule, um 19 Uhr, im Raum 0.01 der Musikschule Eltern und Erwachsene in die Welt des Klaviers ein.

Der Abend ist für Eltern gedacht, deren Kinder mit dem Klavierunterricht bereits begonnen haben oder beginnen möchten und für Erwachsene, die überlegen selber Klavierunterricht zu nehmen. Rosa Widik erzählt Spannendes und Wissenswertes über das Klavier, gibt Tipps zum Üben, erzählt wie Eltern mit und ohne musikalischer Vorbildung ihre Kinder bei diesem Hobby unterstützen können und gibt Hilfestellung bei der Entscheidung für den Klavierunterricht.