Mann im Frack radelt Donauradweg entlang - mit einem Laufrad

Ein ganz ungewöhnliches Rad lehnte dieser Tage am Narrenbrunnen am Riedlinger Weibermarkt. Ins Auge gefallen ist sofort die Konstruktion aus Holz und bei näherem Hinsehen hat man bemerkt, dass Pedale fehlen und einen sehr langen Sitz statt eines Sattels. Aufklärung gab es durch einen danebenstehenden, in schwarzem Frack gekleideten Mann mit Gamaschen und Zylinder, der sehr auskunftsbereit war, denn neugierige Passanten waren stehen geblieben und haben ihre Handykameras gezückt, um diese seltene Bild festzuhalten. Klaus Weigand stammt aus Lottstetten, und er hat vor zwei Jahren im technischen Museum in Speyer das Laufrad von Karl Drais gesehen und sofort war ihm klar: „Das werde ich nachbauen, sobald ich in Rente bin.“

Keine Baupläne gefunden

Dies gestaltete sich aber gar nicht so einfach, denn trotz intensiver Recherche hat Weigand keine Baupläne gefunden. So ist er ein weiteres Mal nach Speyer gefahren und hat das Fahrrad von allen Seiten fotografiert. Die Ausdrucke hat er ausgemessen und umgerechnet, und so ist sein Laufrad nach Karl Drais entstanden. Lediglich die Reifen sind aus Gummi und moderne Bremsen sind statt des nicht sehr wirksamen Bremsklotzes in Gebrauch.

Am Freitag will er Ulm erreichen

Nun ist er seit einer knappen Woche auf dem Weg von Donaueschingen nach Ulm und einzelne Etappen haben ihn durchs Donautal über Tuttlingen nach Beuron, Tiergarten, Mengen nach Riedlingen geführt, wo er eine kleine Mittagspause eingelegte. Weiter ging es an dem Tag bis Zwiefaltendorf. Am Freitag will er in Ulm auf dem Münsterplatz „einzulaufen“.

Verbunden mit dieser Aktion ist eine Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge, die in seiner Heimatgemeinde Lottstetten leben. Dafür hat er eigens einen kleinen Anhänger gebaut, der eine verplombte Spendenbox enthält und blau und gelb lackiert ist – in den Farben der Ukraine.