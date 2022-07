Klaus Dorner löst Ticket zum Ironman Hawaii

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

3,8 km Schwimmen im Thuner See, 180 km Radfahren durch die Berge mit 2.200 Höhenmetern und abschließendem Marathon über 42,2 km Laufen - natürlich alles an einem Stück. Vor etwa acht Jahren entdeckte Klaus Dorner durch seinen Vereinskameraden Rainer Ernst seine Leidenschaft zum Triathlon.

Was am Anfang als kleines Hobby begann, entwickelte sich im Lauf der Jahre immer mehr zur Ambition, auch einmal auf Hawaii starten zu dürfen. Mit Eröffnung des neuen Schwimmbades in Riedlingen bot sich die Möglichkeit, das Schwimmen ernsthaft zu forcieren und in der Gruppe regelmäßig zu trainieren. Damit war der Grundpfeiler für die erste Disziplin beim Triathlon, das Schwimmen, gelegt. Das Radfahren ist eine reine Fleißaufgabe, die sich mit dem sportlichen Freundeskreis gut abdecken ließ. In der Leichtathletik war er beim Laufen schon länger aktiv und konnte das Training gut kombinieren.

Das ursprüngliche Ziel sollte nun bei der Ironman-Veranstaltung in Thun in der Schweiz in die Realität umgesetzt werden. Der Wettkampf in Thun zählt zwar zu einer der schönsten Strecken, aufgrund der Topographie beim Radfahren aber nicht zu den einfachsten. Zudem war es ein Qualifikations-Rennen für den Ironman Hawaii und Klaus Dorner erhielt dank seiner guten Leistungen eines der 75 begehrten Tickets für die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii. Mit solch einem Ergebnis bei seinem ersten Ironman hätte er selbst nicht gerechnet, so Klaus Dorner.