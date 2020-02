Klangfärber singen in Steinheim

Warum nicht den Jahresausflug nutzen, um in einer anderen Kirche den Gottesdienst musikalisch zu gestalten? Einfach mal über den Tellerrand schauen, in einer neuen Umgebung musizieren, sich einer vollkommen anderen Akustik anpassen – die Idee war da und der Kontakt schnell geknüpft, denn Alin Kausch, Pfarrer der Steinheimer Heilig-Geist-Kirche war bis 2017 Pfarrer in der Heimatgemeinde von Klangfärberdirigent Rudi Karnik.

Schon damals gab es erfolgreiche Musikprojekte und so waren die Daugendorfer Klangfärber samt Organistin Gertrud Karnik zum Sonntagsgottesdienst in Steinheim ganz selbstverständlich und sehr herzlich willkommen. Viel Zeit blieb nicht, um sich im wahrsten Sinne des Wortes neu aufzustellen, doch als wäre es schon immer so gewesen, fügten sich Chor, Orgel, Dirigent und Liturgie zu einem wundervoll harmonischen Gottesdienst. Die Zuhörer waren begeistert und so ergaben sich auch danach noch angeregte Gespräche zwischen den Daugendorfer Gästen und den zahlreichen Gottesdienstbesuchern.

Nach dem Mittagessen hörten die Klangfärber bei einer Führung interessante Details über Geschichte, Architektur und Kunst der spätbarocken Klosterkirche Neresheim. Klar, dass der Chor die außergewöhnliche Akustik der Kirche gleich mal selbst ausprobieren musste – mehrfach.