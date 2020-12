Kirchengemeinderat mit Herzblut

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen verletzt und nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer sei festgenommen worden, teilt die Polizei auf Twitter mit.

Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sind noch unklar.

Am Steuer des Wagens in Trier hat ein 51 Jahre alter Mann gesessen. Es handele sich um einen Deutschen aus dem Kreis Trier-Saarburg, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag.