Kirchengemeinde verabschiedet sich

In einem bewegenden Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Leonhard in Daugendorf wurde die Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Riedlingen, Patricia Engling, verabschiedet. Ein kleines Ensemble der Klangfärber umrahmte diese Feier.

Dr. Mayanja Gonzaga Lutwama hob das großes Engagement von Patricia Engling im Bereich der Erstkommunion, bei der Seniorenarbeit, Trauerbegleitung, bei Beerdigungen und der Betreuung der Familiengottesdienste hervor. Er wünschte ihr einen guten Start in der Seelsorgeeinheit Zwiefalten.

Für die Kirchengemeinden bedankte sich Artur Sauter, Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats Zwiefaltendorf, für ihre Arbeit in den verschiedenen Gremien und wünschte Patricia Engling für ihren weiteren Lebensweg alles Gute.

Anschließend überreichten alle anwesenden Vorsitzenden ein Abschiedsgeschenk. Patricia Engling übernahm das Schlusswort und bedankte sich bei allen Anwesenden. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es noch die Möglichkeit sich persönlich von Patricia Engling zu verabschieden.