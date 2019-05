Kirche statt leichter Muse

„Tastenzauber“ nennt sich das Unterhaltungs-Orchester des Akkordeon-Orchesters Riedlingen. 1994, anlässlich dessen 60-jährigen Bestehens gegründet, feiert es in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag und will mit einigen Auftritten Glanzpunkte setzen. Einer davon ist die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes am morgigen Sonntag in der St. Georgs-Kirche in Riedlingen. Beginn ist um 10.30 Uhr. Erwarten dürfen die Gläubigen dabei einen „besonderen musikalischen Akzent“, wie Pfarrer Walter Stegmann es ausdrückt.

Auch für die Musikerinnen und Musiker ist dieser Termin etwas Besonderes. Frönen sie ansonsten vornehmlich der Unterhaltungsmusik, legen sie hier Beweis davon ab, dass sie genauso gefühlvoll Lieder aus dem „Gotteslob“ spielen können, vom Einzugslied bis hin zu Dietrich Bonhoeffers vertontem Text „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Dr. Wolfgang Störkle ist seit Beginn der Leiter des Orchesters „Tastenzauber“, in dem sich „Ehemalige“ des Akkordeon-Orchesters einbringen. Aktuell sind es 18. An der beschwingten „Tastenzauber“-Musik durften sich schon viele freuen, so bei Promenadenkonzerten am Bodensee, bei Kurzkonzerten in der Region, bei den Landesgartenschauen in Blochingen und Sigmaringen und den Einkaufsnächten in Riedlingen, wenn das Akkordeon-Orchester Erdbeerbowle ausschenkte. Ein besonderes Highlight war für die „Tastenzauberer“ ihre Teilnahme an der Steuben-Parade in New York, vermittelt durch ihr Mitglied Manfred Frei. Das war ein tolles Erlebnis, schwärmen jene, die dabei waren und mit ihrer Musik die Massen begeisterten, so auch bei einem anschließenden Besuch in einem deutschen Club. Kein Wunder: Das Orchester verfügt über ein breit gefächertes Repertoire bekannter und beliebter Melodien. Und: Mit ihrem Instrument haben die Akkordeon-Spieler „immer ein eigenes Orchester dabei“. So können sowohl Melodie wie Begleitung intoniert werden. Ein Schlagzeug ergänzt die Akkordeon-Klänge.

Viele Jahre beteiligte sich das Orchester zudem am 3. Oktober mit einem Wagen am Fuhrmannstag in Bad Schussenried, eine aufwendige Angelegenheit und nur bei trockenem Wetter möglich. Denn ein Akkordeon ist ein empfindliches Instrument beim Spielen im Freien, wird verraten. Darüber hinaus engagierten sich Damen des Orchesters lange mit einer immer sehr originellen Gruppe beim Kappenabend in der Riedlinger Fasnet.

Jubiläums-Konzert?

Alle zwei Wochen kommen die Musikerinnen und Musiker zum Proben zusammen, vor Auftritten – wie jetzt – wöchentlich. Ein Kurkonzert am 23. Juni, 11 Uhr, in Scheidegg im Allgäu und Unterhaltungsmusik in der Sozialstation Bad Saulgau am 14. Juli sind die nächsten Jubiläumsjahr-Stationen. Noch nicht abgeschlossen sind die Überlegungen für ein eventuelles Jubiläums-Konzert. „Drauf“ haben es die Akkordeon-Spieler um Dr. Wolfgang Störkle auf jeden Fall und ihre Musik der leichten Muse gefällt. Am Sonntag ist der Anspruch ein anderer, doch auch diesem werden sie gerecht werden.