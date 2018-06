Kinoverein zeigt „Jonathan“

Der Riedlinger Kinoverein zeigt am Donnerstag, 2. März, und in einer Wiederholung am 15. März jeweils um 20 Uhr den besonderen Film „Jonathan“ , ein Film von Piotr J. Lewandowski. Der Film hat das Prädikat „besonders wertvoll“.

Inhalt: Jonathan pflegt seit Jahren seinen kranken Vater Burghardt und bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Tante den Bauernhof der Familie. Dass Burghardt Jonathans Fragen zum frühen Tod seiner Mutter stets unbeantwortet lässt, macht die Situation nicht einfacher. Als Ron, der verschollen geglaubte Jugendfreund des Vaters, auftaucht, blüht letzterer regelrecht auf. Für Jonathan ist Ron jedoch ein Eindringling. Ein lange verborgenes Familiengeheimnis stellt das Vater-Sohn-Verhältnis vor eine Zerreißprobe.